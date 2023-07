Ansturm auf Kassels Gymnasien

Von: Christina Hein

150 Viertklässler bekommen Absage für Wunschschule

Kassel – Eine ärgerliche Entwicklung für Familien mit schulpflichtigen Kindern in und um Kassel nimmt zu: Auch in diesem Sommer bekommen nicht alle Viertklässler bei der Wahl einer weiterführenden Schule ihren Wunsch erfüllt. Die Anzahl der Enttäuschten hat mit rund 150 einen Höchststand erreicht.

Zusammen hängt das Ganze mit einem weiteren wachsenden Trend: dem Ansturm auf Kassels Gymnasien. Einige sind stark überangewählt, so wie die Albert-Schweitzer-Schule, wo 150 Fünftklässler aufgenommen werden und zehn eine Absage bekommen haben. „Dass wir nicht alle aufnehmen können, die uns anwählen, ist seit Jahren der Fall“, sagt Schulleiter Markus Crede. Viele der Familien, die für ihre bevorzugte Schule eine Absage bekommen haben, sind in Aufruhr. Es sei „nicht verwunderlich, dass beim Schulamt zahlreiche Widersprüche gegen die Zuweisungen eingegangen sind“, sagt Boris Krüger, Kasseler Bezirksvorsitzender des Hessischen Philologenverbands. Bei 150 Kindern würde „nicht einmal der Zweitwunsch erfüllt. Das sind mehr als fünf Klassen und mehr als doppelt so viele Schülerinnen und Schüler wie im Vorjahr, als diese Zahl bei 73 lag“.

Sabine Schäfer Staatliches Schulamt © Privat

Zum Schuljahr 2023/24 wechseln 3464 Kinder in fünfte Klassen an weiterführenden allgemeinen Schulen in Stadt und Landkreis Kassel. „Auch in diesem Jahr entschieden sich viele für traditionell überangewählte Schulen“, sagt Sabine Schäfer, Dezernentin beim Staatlichen Schulamt: „Es konnten 3218 Erstwünsche erfüllt werden, 92,89 Prozent aller Anmeldungen.“ Sie betont: In jedem Fall wird der Anspruch auf Aufnahme in den gewählten Bildungsgang erfüllt werden.“ Wichtigstes Kriterium sei der Wohnort und dessen Zugehörigkeit zum Schulträgerbezirk Stadt Kassel oder Landkreis. „Wenn die Eltern mit Erstwunsch und Zweitwunsch eine überangewählte Schule angegeben hatten und ihr Kind dort nicht aufgenommen werden kann, erhielten sie einen ablehnenden Bescheid und das Angebot, sich beim Staatlichen Schulamt im Hinblick auf die Erfüllbarkeit weiterer Wünsche beraten zu lassen.“

Auch in diesem Jahr muss sich Sabine Schäfer, Dezernentin beim Staatlichen Schulamt für die Stadt und den Landkreis Kassel, mit dem Problem der überangewählten Kasseler Gymnasien und der Umverteilung von Schülerinnen und Schülern befassen. Allerdings in einem weit höheren Umfang als in den Jahren zuvor. Sie weist daraufhin, dass bei der aktuellen Einwahl in eine fünfte Klasse 2385 Mal eine Schule mit Kapazitätsbeschränkung als Erstwunsch angegeben wurde. „Hier musste im Schulamt jede Anmeldung einzeln betrachtet werden.“ Entscheidungsrelevant für die Aufnahme in eine Schule sei nach dem Hessischen Schulgesetz zunächst die Zugehörigkeit des Wohnorts des Kindes zum Schulträgerbezirk, in dem sich die Schule befindet. „Demnach wurden an städtischen Schulen vorrangig städtische Kinder und an Landkreisschulen vorrangig Kinder aus dem Landkreis aufgenommen“, so Schäfer. Wenn die Anzahl der Anmeldungen aus dem eigenen Schulträgerbezirk die Zahl der zur Verfügung stehenden Schulplätze überstieg, sei im nächsten Schritt berücksichtigt, ob die Eltern eine bestimmte erste Fremdsprache oder einen der vom Kultusministerium anerkannten Schwerpunkte Musik und Sport wünschen. Am Ende spiele noch eine Rolle, ob ein Geschwisterkind die Erstwunschschule besucht.



Wenn all diese Kriterien nicht ausreichten, um eine Auswahl zu treffen, wenn es auch dann noch mehr Aufnahmeanträge als verfügbare Plätze gab, wurden diese im Losverfahren besetzt, so Schäfer.



Wenn der Erstwunsch nicht erfüllt werden konnte, sei geprüft worden, ob die Zweitwunsch-Schule das Kind aufnehmen kann. „Dies gelang in 104 Fällen, davon 32 aus dem Landkreis und 72 aus der Stadt Kassel. „Insgesamt wurden zu 95,90 Prozent Erst- oder Zweitwünsche erfüllt.“ Schäfer: „Leider mussten von den Schulleitungen der überangewählten Schulen auch 142 ablehnende Bescheide geschrieben werden, wenn weder der Erst- noch der Zweitwunsch erfüllt werden konnte. Davon sind laut Schäfer 29 Kinder aus dem Landkreis, 113 aus der Stadt und ein weiteres Kind aus einem angrenzenden Landkreis betroffen.“



Die endgültigen Zahlen für den Übergang aus den Grundschulen in die weiterführenden Schulen stünden jedoch noch nicht fest, so Schäfer. Basis sei die Herbststatistik 2022. Diese hatte in den vierten Klassen im Landkreis 2079 Schülerinnen und Schüler ausgewiesen; in Kassel waren es inklusive privater Schulen 1707. Zu den Kindern, die im kommenden Schuljahr eine weiterführende Schule besuchen, kämen außerdem Zuzüge, Anmeldungen aus anderen Schulträgerbezirken sowie Wechsel aus Förderschulen und Intensivklassen in Regelklassen hinzu.

Boris Krüger vom Deutschen Philologenverband sieht das Problem der abgewiesenen Schülerinnen und Schüler im Platzmangel begründet. Die Verantwortung dafür läge beim Schulträger: „Es kann nicht sein, dass Kinder und Eltern die Zeche zahlen müssen für die verfehlten Schulplanungen der Stadt.“ Dem Wunsch von Eltern und Kindern müsse bei der Gestaltung des Bildungswegs Priorität eingeräumt werden.

Unabhängig von einer großen Zahl an geflüchteten ukrainischen Kindern an den Schulen, seien die steigenden Schülerzahlen seit Jahren bekannt. „Die Stadt hat sie in ihrem Schulentwicklungsplan selbst prognostiziert und hätte längst handeln können.



Während Frankfurt innerhalb von zehn Jahren zehn weiterführende Schulen komplett neu gegründet hat oder noch gründen will, sollen in Kassel lediglich mehrere Gymnasien und Gesamtschulen saniert beziehungsweise räumlich aufgestockt werden. Dass es auch bei schon länger geplanten Bauten zu massiven Verzögerungen kommt, macht das Drama um die alte Hauptpost als Ausweichquartier für zwei Gymnasien deutlich.“



Der Verband fordere die Stadt Kassel auf, eine zusätzliche weiterführende Schule einzurichten. Vom Einwahlverhalten ausgehend, sollte das eine kooperative Gesamtschule oder ein grundständiges Gymnasium sein.