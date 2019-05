Gefährlicher Gehweg: Anwohner der Dennhäuser Straße in Kassel klagen über hohes Risiko

100 Meter der Straße sind ohne Gehweg

+ © Döll 50 km/h....leider: Mit diesem selbst gebauten Schild versucht Karl-Heinz Junge den Verkehr in der Dennhäuser Straße aus Fuldabrück kommend zu bremsen. Im Hintergrund ist der schmale Streifen, auf dem Fußgänger laufen müssen, zu sehen. © Döll

Will man zu Fuß zu Karl-Heinz Junges Haus an der Dennhäuser Straße 161 in Kassel, wird man vor ein Hindernis gestellt: Der Bürgersteig endet auf Höhe der Hausnummer 157. So muss man an einer vielbefahrenen Straße entlang laufen.