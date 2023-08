Anwohnerin: Gehweg ist an Sternbergstraße in Kassel zu breit

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie findet den Gehweg an der Sternbergstraße zu breit: Monika Magasi würde es gut finden, wenn Autos ein Stück auf dem Gehweg (wie auf dem Foto) parken dürften, damit mehr Platz auf der Fahrbahn ist. © ULRIKE PFLÜGER-SCHERB

Eine Anwohnerin der Sternbergstraße findet, dass der Gehweg mit 3,50 Meter an einer Stelle zu breit ist. Es gebe zu wenig Platz auf der Straße, wenn Autos am Fahrbahnrand parken. Der Ortsbeirat will stattdessen ein absolutes Halteverbot an der ATU-Seite der Sternbergstraße

Kassel – „Ich möchte verstehen, warum es hier so einen breiten Gehweg gibt“, sagt Monika Magasi, Anwohnerin der Sternbergstraße in Wehlheiden. Sie spricht über den Bürgersteig zwischen dem Graßweg und der Autowerkstatt ATU. 3,50 Meter breit ist der Gehweg auf der ATU-Seite.

Diese üppige Breite veranlasse viele Autofahrer dazu, ein wenig auf dem Gehweg zu parken, wenn sie sich bei Rewe Brötchen holten oder Papier, Altglas und Altkleider in den Containern entsorgten. Wenn sie ihren Wagen dort ein wenig draufstelle, sei immer noch ausreichend Platz, dass sich auf dem Gehweg Kinderwagen und Rollatoren begegneten, sagt Magasi. Sie und andere Verkehrsteilnehmer stellten die Fahrzeuge auch aus dem Grund ein stückweit auf den Gehweg, damit sich auf der Fahrbahn der Verkehr nicht staue. Das passiere, wenn auf beiden Seiten der Sternbergstraße geparkt werde. Dann bilde sich zu bestimmten Zeiten ein Rückstau bis zum Fröbelseminar, aber auch bis zur Kreuzung der Ludwig-Mond-Straße/Schönfelder Straße.

Im Februar hat die klassische Musikerin aus Wehlheiden wegen des Parkens auf dem Gehweg ein Knöllchen bekommen. Gegen das Bußgeld in Höhe von 83,50 Euro hatte sie Widerspruch eingelegt. Allerdings ohne Erfolg. Monika Magasi hat die Strafe gezahlt, kann aber nicht einsehen, warum die Stadt solch einen breiten Bürgersteig an dieser Stelle gebaut hat. „Hier muss eine Lösung gefunden werden“, sagt die Anwohnerin und Autofahrerin.

Bei der Stadt sieht man das ganz anders. Bei der Sternbergstraße handelt es sich um eine Tempo-30-Zone, so ein Stadtsprecher. Breite Fahrbahnen führten zu höheren Geschwindigkeiten. Um den Fußverkehr zu schützen, sei eine breite Fahrbahn hier nicht gewünscht gewesen. Deshalb habe sich die Planung daran orientiert. In dem genannten Bereich habe die Fahrbahn eine Breite von acht Metern. Das reiche aus, um den Begegnungsfall Bus/Pkw zu gewährleisten, auch wenn auf einer der beiden Seiten geparkt wird.

Werde an den zulässigen Stellen beidseitig am Fahrbahnrand geparkt, könnten manche Fahrzeuge nicht mehr aneinander vorbeifahren, so der Stadtsprecher. Das wirke sich ebenfalls reduzierend auf die Fahrgeschwindigkeiten aus. „Die Folge ist natürlich, dass es in Spitzenverkehrszeiten mal zu Stockungen kommen kann. In der meisten Zeit des Tages überwiegt aber der Vorteil der Geschwindigkeitsreduktion.“

Darüber hinaus verlaufe auf dem Gehweg ein offizieller Schulweg. Auch aus diesem Grund sei es richtig gewesen, diesen nicht nur mit vorgeschriebenen Mindestmaßen angelegt zu haben, sondern mit 3,50 Meter deutlich breiter, so der Stadtsprecher. In der Regel werde bei Gehwegen von einer Mindestbreite von 2,50 Metern ausgegangen. Das werde an sehr vielen Straßen in Kassel aus historischen Gründen aber nicht erreicht.

Auch vom Seniorenbeirat sei die geplante und nun gebaute Breite des Gehwegs seinerzeit ausdrücklich begrüßt worden.

Auch Ortsvorsteherin Anna Wienhausen (Grüne) ist mit der Breite einverstanden. Der breite Gehweg sei eine gute verkehrsberuhigende Maßnahme. Allerdings ist Wienhausen auch bekannt, dass es in diesem Bereich der Sternbergstraße oft zu Rückstaus im Kreuzungsbereich zur Schönfelder Straße kommt, wenn Autos auf beiden Seiten am Gehwegrand parken.

Um dies künftig zu verhindern, haben die Mitglieder des Ortsbeirats in ihrer Sitzung im Juli einstimmig dafür votiert, dass auf der ATU-Seite der Sternbergstraße ein absolutes Halteverbot angeordnet werden soll. Dafür solle sich der Magistrat beim Straßenverkehrsamt einsetzen, um den fließenden Verkehr im Kreuzungsbereich zur Schönfelder Straße/Ludwig-Mond-Straße sicherzustellen.

Ein absolutes Halteverbot wäre sicherlich nicht im Sinn von Anwohnerin Magasi. (use)