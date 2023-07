Anwohnerparken in Kassel soll deutlich teurer werden

Stadt lässt derzeit Konzept erstellen für neue Tarife und Zonen

+ © Bastian Ludwig Der rote Anwohnerparkausweis: Dieser wird für Kasseler Stadtbereiche ausgestellt, in denen die Stadt Parkgebühren erhebt – wie zum Beispiel hier in der Hermannstraße im Stadtteil Mitte. Archivfoto: Bastian Ludwig © Bastian Ludwig

Wer in Kassel das Anrecht auf einen Bewohnerparkausweis hat, zahlt dafür aktuell relativ wenig. Je nach Stadtviertel werden zwischen 21 und 30 Euro im Jahr fällig. Dies soll sich bald ändern.

Kassel - Bundesrecht hatte die Gebührenhöhe über viele Jahre auf maximal 30,70 Euro jährlich begrenzt. Doch seit Januar 2022 dürfen auch die hessischen Kommunen frei über die Gebühren für Anwohnerparkausweise entscheiden. Damit steht auch in Kassel, wo zuletzt etwa 5000 Ausweise ausgegeben wurden, eine deutliche Anhebung bevor.

Einige Städte in Deutschland haben ihre neuen rechtlichen Spielräume bereits genutzt und die Erhöhung konkret geplant oder gar umgesetzt. Teilweise wurden die Gebühren um mehr als das Zehnfache erhöht. In Wiesbaden kostet der Ausweis beispielsweise inzwischen 120 statt zwölf Euro pro Jahr. Andere hessische Städte sind noch in den Beratungen.

Wegweisendes Urteil

Viel Beachtung fand jüngst die Regelung in Freiburg: Denn dort wurde vor anderthalb Jahren die Gebühr für das Bewohnerparken für ein durchschnittliches Auto auf 360 Euro im Jahr festgesetzt – und damit auf etwa ein Euro pro Tag. Doch das Bundesverwaltungsgericht erklärte die Freiburger Gebührensatzung vergangenen Monat für unwirksam. Dabei hatten die Richter an der Gebührenhöhe nichts grundsätzlich auszusetzen. Sie monierten hingegen, dass die Freiburger in ihrem Regelwerk unzulässige Sozialtarife vorgesehen hatten. Zudem seien die Gebührensprünge, die für unterschiedlich lange Fahrzeuge vorgesehen waren, zu groß. Darüber hinaus, so die Richter, hätte Freiburg statt einer Satzung eine Rechtsverordnung erlassen müssen.

Weil das Bundesverwaltungsgericht gegen die erhebliche Erhöhung keine Bedenken äußerte, fühlt man sich auch im Kasseler Rathaus bestätigt. Stadtbaurat und Verkehrsdezernent Christof Nolda (Grüne) und Georg Förster, Leiter des Straßenverkehrsamtes, halten eine Anhebung für angebracht. Die Gebühren für die Parkausweise hätten sich seit den 90er-Jahren nicht verändert. In welchem Umfang die Erhöhung geplant ist, dazu gibt es aus dem Rathaus noch keine Informationen.

Die Forderung der Deutschen Umwelthilfe, mindestens einen Euro pro Tag zu verlangen, sieht Nolda jedenfalls nicht kritisch. Der Deutsche Städtetag hatte zuletzt 200 Euro ins Spiel gebracht. Ein Auto blockiere im Schnitt zwölf Quadratmeter öffentlichen Straßenraum – dafür müsse eine adäquate Gebühr erhoben werden, so Nolda.

Konzept als Grundlage

Um unter anderem eine konkrete Gebührenstruktur zu ermitteln, beauftragt die Stadt in den nächsten Wochen ein Konzept. Dieses ist Teil des „Integrierten Maßnahmenpaketes Mobilität“, das die Stadtverordneten beschlossen hatten. In dem Konzept, das bis zum Winter vorliegen soll und anschließend noch politisch beraten werden muss, werden die Planer nicht nur Vorschläge zur Gebührenhöhe für das Anwohnerparken machen. Ein neuer Zuschnitt der Parkzonen mit mehr Abstufungen als bisher ist ebenfalls politisch gewünscht.

Bislang gibt es zwei unterschiedliche Bewohnerausweise in Kassel: Einen roten, der im Zentrum und der Gebührenzone II gilt. Er berechtigt zum Parken auf gebührenpflichtigen Parkplätzen im jeweiligen Bereich des Wohnortes. Und einen grünen, der zum Parken auf speziell ausgewiesenen Bewohnerparkplätzen außerhalb der Gebührenzonen berechtigt.

Rechtliche Vorgaben

Förster vom Straßenverkehrsamt weist darauf hin, dass es für die Einrichtung von Bewohnerparkplätzen klare Vorgaben gebe: „Der Parkdruck muss so groß sein, dass die Bewohner Probleme haben, einen Parkplatz zu finden, aber er darf auch nicht so groß sein, dass sie auch mit einem Ausweis keine Chance haben, in der Nähe einen Parkplatz zu finden.“ Letzteres gelte etwa in einigen Bereichen des Vorderen Westens und der Unterneustadt.

In den beiden Stadtteilen plant die Stadt derzeit, einige der Anwohnerparkplätze künftig auch als Kurzzeitparkzonen zu bewirtschaften, um dort tagsüber Parkgebühren zu erheben. Etliche Anwohnerparkplätze würden tagsüber von den Bewohnern nicht benötigt. (Bastian Ludwig)