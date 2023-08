Immer mehr Kasseler zeigen ihre Mitbürger an

Von: Bastian Ludwig

Passant ärgerte sich: Ein HNA-Leser sprach die Beamten an, als er kürzlich sah, dass diese ihr Einsatzfahrzeug an der Garde-du-Corps-Straße auf dem Gehweg parkten. Diese hätten erwidert, dass sie nicht die Straße blockieren wollten. Tatsächlich waren sie vor Ort, um einen Unfall aufzunehmen. Dafür haben sie Sonderrechte. © privat

Wenn der Nachbar seinen Nachbarn wegen eines vermeintlichen Fehlverhaltens anzeigt, ist schnell von Blockwartmentalität und Denunziantentum die Rede. In Kassel gehen jährlich mehrere Tausend solcher Bürgeranzeigen bei der Stadt ein.

Kassel - Nicht nur Polizei und Ordnungsamt bringen Fehlverhalten zur Anzeige, sondern auch immer mehr Bürger. Die Stadt Kassel beobachtet seit zwei Jahren eine steigende Tendenz von sogenannten Bürger- oder Privatanzeigen. Allein im Verkehrsbereich waren dies zuletzt 2500 bis 3000 Anzeigen pro Jahr. Nicht jede Anzeige mündet aber in ein entsprechendes Verwarn- oder Bußgeldverfahren.



Das Gros der Fälle, die bei der Verkehrsüberwachung der Stadt von Bürgern zur Anzeige gebracht werden, seien Parkverstöße, so ein Rathaussprecher. Darunter falle etwa das vermeintlich widerrechtliche Parken auf Gehwegen. Weitere Schwerpunkte seien nicht feststellbar. Neben vermeintlichen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung werden auch andere Vergehen im Rathaus gemeldet. Dazu gehört beispielsweise die Missachtung der Brut- und Setzzeit beim Baum- und Heckenschnitt. Dazu führt die Stadt allerdings keine differenzierte Statistik. Zudem spielten diese im Verhältnis zum Verkehrsbereich eine untergeordnete Rolle.



Bei jeder Privatanzeige, die den formellen Ansprüchen der Behörde genüge, werde ein Verfahren eingeleitet. Damit tritt die Stadt dem Vorwurf von einigen Bürgern entgegen, ihre Anzeigen würden ganz bewusst nicht verfolgt. Entscheidend für die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens sei, dass inhaltliche Angaben vollständig und zutreffend seien. Also: Wer hat wann was gemacht? Zwingend erforderlich seien daneben ladungsfähige Angaben zu Zeugen. Ob die Anzeige per E-Mail oder per Brief eingehe, Fotos enthalte oder nicht, sei für die Verfolgung nicht erheblich. Allerdings müssten die Angaben ausreichen, ein ordnungswidriges Verhalten nachzuweisen, so der Rathaussprecher.



Der Kasseler Psychologe Ernst-Dieter Lantermann sieht hinter der steigenden Zahl der Bürgeranzeigen eine problematische Entwicklung in der Gesellschaft. Auf der einen Seite sei eine Zunahme an Rücksichtslosigkeit und Egozentrismus zu beobachten. Auf der anderen Seite eine größer werdende Zahl an Menschen, die dem Staat die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nicht mehr zutrauten und die Dinge lieber selbst in die Hand nähmen. In beiden Fällen handelten die Betroffenen aus einem Gefühl der Ohnmacht. Dieses wiederum führe zu einem Verhalten der Selbstermächtigung.

Aus mehreren deutschen Städten wurde zuletzt gemeldet, dass die Bürgeranzeigen stetig zunehmen. Der Schwerpunkt ist überall der Verkehrsbereich. Vor allem Falschparker sind im Visier. Als Ursache für den Anstieg der Bürgeranzeigen wird auch die verbreitete Nutzung des Smartphones genannt. Mit diesem lassen sich vermeintliche Verstöße einfach (auch mittels Fotos) dokumentieren und an die Behörden übermitteln.

Interview: Psychologe über die Selbstermächtigung von „Tätern“

Es geht bei den Bürgeranzeigen um falsch abgestellte Autos, gefällte Bäume und Ähnliches. Aber was steckt hinter diesem Verhalten und warum greifen so viele Menschen zur Anzeige? Darüber sprachen wir mit dem Kasseler Psychologen Ernst-Dieter Lantermann, der emeritierter Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie ist.

Jährlich zeigen Tausende Kasseler ihrer Mitbürger wegen vermeintlicher Verstöße beim Ordnungsamt an. Wie bewerten Sie das?

Ich würde sogar erwarten, dass sich dieser Trend noch verstärkt. Denn sowohl auf der Seite der vermeintlichen „Täter“ wie der Anzeigenden sind entsprechende Tendenzen zu beobachten.

Auf welche Tendenzen spielen Sie an?

In der Gesellschaft sind immer häufiger Rücksichtslosigkeit und entfesselte Selbstermächtigung zu beobachten. Nach dem Motto: Ich schmeiße meinen Müll auf die Straße, egal, was die Leute dazu sagen. Denn jetzt bin ich mal dran. Diese Ich-Bezogenheit nimmt zu. Neulich habe ich einen jungen Mann beobachtet, der in der Straßenbahn zwei Sitze blockierte und trotz Aufforderung von anderen Fahrgästen einer älteren Frau keinen Sitz freigab, ohne jeden Kommentar.

Woher kommt der zunehmende Egozentrismus?

Eine Ursache ist ein um sich greifendes Ohnmachtsgefühl der Betroffenen. Viele fühlen sich in der Gesellschaft nicht gehört oder wertgeschätzt und erleben dies als tiefe Kränkung. Dies führt sie in einen Zustand der Dauergereiztheit. Gepaart ist dies mit Ungeduld: Viele wollen ihren Unmut sofort freien Lauf lassen – ohne vorher nachzudenken. Es gibt dann keine Denkpause mehr zwischen Impuls und Handeln. So wird aus Ärger Wut, die unmittelbar zur Tat drängt. Gleichzeitig erleben wir einen immer stärkeren Rückzug des Gemeinsinns. Die selbstverständliche Rücksichtnahme auf andere lässt nach. Dazu gibt es zahlreiche sozio-psychologische Studien.

Dies erklärt das Verhalten der „Täter“. Aber was hat diese Entwicklung mit den Menschen zu tun, die solches Verhalten zur Anzeige bringen?

Bei diesen ist eine ähnliche Dynamik im Gange. Auch bei ihnen geht es um Selbstermächtigung: Wenn es Staat und Behörden nicht hinbekommen, muss ich es eben richten. In der Regel sind es Einzelkämpfer, die sich als Hüter des Rechts fühlen. Dabei spielt auch ihre zuvor wahrgenommene Ohnmacht eine Rolle: Endlich bringe ich durch meine Anzeige Ordnung in das Chaos! Diese Personen erleben diesen Akt als Moment tiefer Genugtuung und des Triumphs. Dabei geht es ihnen oft schlicht um Rache. Auf diese Weise schaukeln sich beide Seiten hoch. Man ist nicht auf der Suche nach einem Kompromiss, sondern nach Feindschaft. Erst in der Feindschaft erkennen wir uns als moralisch selbstgewisse Menschen wieder.

Was wäre der bessere Weg?

Angenommen, mich stört, dass der Nachbar immer auf dem Gehweg parkt oder seinen Baum ohne Genehmigung gefällt hat, könnte ich doch auch klingeln. Ich lade ihn zum Kaffee ein, um direkt über das Anliegen zu sprechen.

Aber halten Sie es denn grundsätzlich für Denunziantentum, wenn jemand andere bei den Behörden anzeigt?

Nein, keinesfalls. Es kann berechtigte Gründe geben. Wenn jemand – wie jüngst in der HNA geschildert – systematisch Verstöße von Lieferanten gegen das Gehwegparken auf Schulwegen dokumentiert, ist dies aus meiner Sicht kein Denunziant. Die Anzeige sollte aber immer der letzte Schritt sein. Bei der Bewertung hilft auch ein Perspektivwechsel. So könnte man auch denken: Die armen Fahrer von Lieferwagen sind so unter Druck. Vielleicht kommt man dann zu dem Schluss, dass auch das eigene Bestellverhalten im Internet für die Entwicklung mitverantwortlich ist.

Spielt aber nicht oft auch eine wahrgenommene Ungerechtigkeit eine Rolle? Auf der einen Seite erhält jemand für fünf Minuten Parkzeitüberschreitung ein Knöllchen, ein anderer ignoriert systematisch die Straßenverkehrsordnung und dies hat keine Konsequenzen.

Das Ungerechtigkeitsempfinden ist ein relevanter Faktor. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen verstärkt Kränkung und Ungerechtigkeit erleben. Gepaart mit Wut und Dauergereiztheit stellt dies unsere Demokratie vor Probleme. Dies zeigen die Wahlerfolge der AfD, die diese Gefühle bedient. Die Mehrheit der AfD-Wähler sind keine Rassisten oder Nazis, vielmehr eint sie der Hass auf „Die da oben“, auf das System, das ihnen diese Kränkungen und Ungerechtigkeiten antun, wie sie glauben. Auf ähnliche Weise kamen schon damals die Erfolge der NSDAP zustande. Auch die Nationalsozialisten waren zumindest in ihren Anfängen ein Sammelbecken für Abgehängte und Gekränkte.

Das macht aber wenig Hoffnung.

Ich bin sicher, dass die meisten Menschen gute Menschen sind. Man muss nur offen auf sie zugehen. Wer zunächst auf eine aggressive Äußerung mit Freundlichkeit antwortet, wird merken, dass der andere darauf nicht selten mit leichtem Erstaunen und einem eher freundlichen Tonfall reagiert. Lassen Sie sich nach Möglichkeit niemals von Ihrer Wut leiten, worauf in der Regel das unfreundliche Gegenüber nur gewartet haben dürfte. Was Sie tun sollten, wenn Ihr Gegenüber auch weiterhin aggressiv auftritt, dabei könnten Ihnen die Ratschläge der sogenannten Tit-For-Tat Strategie weiterhelfen.

Was verbirgt sich hinter der Strategie?

Als Tit-for Tat-Strategie wird in den Sozialwissenschaften und speziell in der sogenannten Spieltheorie seit der 60er-Jahre eine Kooperationsweise zwischen Menschen in Konfliktsituationen bezeichnet, die durch mehrere Merkmale gekennzeichnet ist:

1. Nettigkeit: Beginne die Auseinandersetzung mit Freundlichkeit und Kooperationsangebot.

2. Provozierbarkeit: Wenn sich die Gegenseite trotzdem weiterhin unfreundlich verhält, dann werde auch Du unfreundlich.

3. Nachsichtigkeit: Sobald Dein Gegenüber sich (endlich) freundlich verhält, dann kehre auch Du zu einem freundlichen Verhalten zurück.

4. Klarheit: Bleibe dabei konsequent, sodass Dein Gegenüber Deine Strategie rasch erkennt und sich darauf einstellen kann. (Bastian Ludwig)