Arbeit an Auto-Hagelschäden läuft in Kassel auf Hochtouren

Von: Barbara Will, Sven Kühling, Johannes Rützel

Schadenbegutachtung der Huk Coburg in den Messehallen: Hier betrachten Franzisco Gomis (rechts) und Gutachter Patrick Stoff, das Dach des Audi S5. Es ist foliert und muss neu gemacht werden. © Sven Kühling

Drei Wochen nach dem Unwetter „Lambert“ laufen Begutachtung und Reparatur vom Hagel demolierter Autos in Kassel auf Hochtouren.

Kassel – Versicherer rückten mit Scannern und Sachverständigen in eigens gemieteten Hallen an, Andere holen sich Unterstützung vor Ort: „Das gesamte Servicepaket übernehmen unsere Hagel-Kooperationspartner, welche auf die Organisation von Großbesichtigungen, der Schadenerfassung und Hagelschadenbeseitigung spezialisiert sind“, beschreibt etwa der Versicherer Generali das Vorgehen. Hagelbesichtigungen, Kalkulationen und auf Wunsch auch Reparatur würden „aus einer Hand“ erledigt.



In Werkstätten herrscht derweil Hochkonjunktur. Mit einem solchen Andrang wegen Hagelschäden habe niemand gerechnet, sagt José Alsonso, Leiter des Fahrzeugtechnischen Zentrums der Kasseler Kfz-Innung. Viele andere Reparaturen würden sich, teilweise um Wochen, verzögern. Einige Werkstätten beschäftigten auch Subunternehmer, die auf Hagelschäden spezialisiert seien.



Auto-Unternehmen Glinicke: 100.000 Fahrzeuge mit Hageldellen in Stadt und Landkreis Kassel

Alexander Kropf, Sprecher der Unternehmensgruppe Glinicke, geht im Raum Kassel von 100.000 Fahrzeugen mit Hageldellen aus und bezieht sich dabei auf Zahlen aus Versicherungskreisen. Es werde etwa ein Jahr dauern, bis die Schäden repariert seien. Das Autohaus hat in Kassel-Bettenhausen und in Baunatal jeweils ein Kompetenzzentrum eingerichtet und etwa 50 zusätzliche Fachkräfte eingestellt, die zeitlich beschränkt die Arbeiten unterstützen. Vier zusätzliche Gutachter lieferten 60 Gutachten pro Tag. Doch für die Kunden gelte es, zunächst Kontakt mit dem Versicherer aufzunehmen. Das legt auch die Sparkassenversicherung in Kassel ihren Kunden ans Herz. Ihr Kooperationspartner, das Hagelschadenzentrum Ulm, stellt fünf Bahnen zur Begutachtung Verfügung. Wer einen Tarif mit Werkstattbindung hat, muss den Wagen in einem Betrieb reparieren lassen, den die Versicherung auswähle.

Auch auf eigene Faust bei einem Sachverständigen vorzufahren sei in der Regel nicht möglich: „Begutachtungen werden ausschließlich durch uns oder durch von uns beauftragten Partner-Sachverständige vorgenommen.“ Andere Assekuranzen äußerten sich ähnlich. „Wenn der Kunde selbst einen Gutachter beauftragt, muss er die Kosten selbst bezahlen“, heißt es bei der Allianz.

Unwetterschäden: Teurer Sommer in Deutschland Die Unwetter „Kay“ und „Lambert“, die vom 19. bis 23. Juni über weite Teile Deutschlands zogen, haben die Versicherer nach einer ersten Bilanz 740 Millionen Euro gekostet. Nach Angaben des Branchenverbands GDV zahlen die Sachversicherer rund 250 Millionen Euro für Sturm- und Hagelschäden und etwa 140 Millionen Euro für weitere Naturgefahren wie Starkregen und Überschwemmung. In der Kfz-Sparte schlugen die Schäden mit 350 Millionen Euro zu Buche. (Barbara Will)

18.000 Autos bis September bei der Huk in den Messehallen in Kassel

Francisco Gomis schaut mal direkt von oben auf das schwarz folierte Dach seines weißen Audi S 5, mal neigt er den Kopf schräg. „Ich hab viel Glück gehabt“, sagt der 65-Jährige Kasseler. Die Zahl der Hagel-Dellen in seinem zwei Jahre alten Firmenwagen hält sich gegenüber anderen Fahrzeugen, die seit Punkt 8 Uhr in den Kasseler Messehalllen begutachtet werden, noch in Grenzen. Das Dach müsse aber neu foliert werden, sagt Gutachter Patrick Stoff. 18.000 Fahrzeuge rollen nach Berechnungen der Huk bis Mitte September in die insgesamt 12 Lichttunnel der Halle. Vorbereitet sei man auf 1800 Autos in der Woche, erklärt Elementarschaden-Koordinator Christian Döring aus Kasssel. „Das sind 360 am Tag.“

„Hier sind schon ganz schöne Brecher dabei“, berichtet Stoff, der aus Berlin hinzugezogen wurde – wegen der großen Menge der Schadenfälle im Raum Kassel. Im Schnitt komme man auf eine Schadenhöhe von 8000 bis 10.000 Euro, sagt er. Gomis erzählt von einem Bekannten mit einem 200.000 Euro teuren Mercedes. „Der ist völlig demoliert.“

Hagelschäden von bis zu 10.000 Euro pro Fahrzeug

Wer nicht mit seiner eigenen Werkstatt abrechnen kann, dem bietet die Huk bei einem Kooperationspartner vor Ort eine Direktreparatur an. Bei älteren Autos rechne man den Wiederbeschaffungswert gegen den Restwert des Autos. Wer wolle, könne sein altes Auto auch gleich an eine Firma in der Halle verkaufen, sagt er.

Wer aus Stadt und Landkreis Kassel zu seinem von der Versicherung angebotenen Termin zu den Messehallen fährt, ist erstmal von dem Aufwand beeindruckt, den die Versicherung nach dem Unwetter vom 22. Juni betreibt. Rund um die Hallen weisen Banner auf die „Schaden-Begutachtung“ hin. Auf zwei Spuren werden die Leute in Richtung Halle geleitet. Es stockt. Doch lange Wartezeiten, wie man zunächst befürchtet, gib es nicht. Bereits der zweite Ansprechpartner, der an die Seitenscheibe tritt, gibt ein Kärtchen aus mit der Nummer für den Lichttunnel in der Halle. Da wartet dann auch einer der insgesamt 24 Gutachter von HUK und Dekra. „Die 12 ist links hinten“, ruft der Mann neben der Scheibe einem noch nach.

24 Fahrzeuge seien pro Stunde einbestellt, erläutern Christian Döring und Sachverständigen-Leiter Konrad Müller. Seit der vergangenen Woche läuft die Mammut-Aktion. „Es ist richtig viel“, sagt Döring zum Gesamtaufwand. „Es ist eine Herausforderung.“ Wenn der Gutachter fertig ist mit Blicken auf Motorhaube, Kofferraumdeckel, Dach und Seitenteile kann der Versicherungsnehmer zu einem Berater der Versicherung gehen. Die leiten das sofort erstellte Gutachten weiter an die Werkstatt.

Fragen und Antworten zur Regulierung von Hagelschäden

Die Beseitigung der Hagelschäden an Autos wird noch Monate dauern. Doch wie gehen die Assekuranzen vor, worauf müssen Versicherte achten – und woran erkennt man eine gute Werkstatt?

Mit wie vielen Schäden an Autos haben die Versicherer zu tun?

Allein die Markführer in der Kfz-Versicherung, die Huk Coburg und die Allianz, erwarten im Raum Kassel 18.000 beziehungsweise 4500 Fahrzeuge, die begutachtet werden müssen. Die Sparkassenversicherung rechnet mit 2600, Axa und Generali mit 2800 und rund 6000 Meldungen. Die Versicherer nennen Schadensummen zwischen 1000 und 15.000 Euro pro Fahrzeug. Auch Händler hat es getroffen: Das Glinicke-Autohaus Hessenkassel spricht von 2000 ramponierten Autos: „Neuwagen, Vorführ- und Gebrauchtwagen: da ist alles dabei“ sagt Glinicke-Sprecher Alexander Kropf.

Wie kommt man zu den Schadenzentren der Versicherer?

Am Anfang steht immer die Schadenmeldung beim Versicherer. Er klärt das weitere Vorgehen. Ohne Termin geht bei den Sammelbegutachtungen gar nichts. Dort werden die Fahrzeuge in Hallen auf mehreren Bahnen durchgeschleust. Bei Generali sind es bis zu 100 Fahrzeuge am Tag, bei der Allianz etwa 170 in zwei Hagelzentren im Landkreis. Axa begutachtet etwa 80 Autos am Tag. „Flottenkunden, Autohäuser und die Besitzer von Wohnmobilen und Wohnwagen werden separat versorgt“, erklärt eine Sprecherin. Die Sammelbesichtigungen werden voraussichtlich noch fünf bis sechs Wochen dauern.

Mit wem arbeiten die Versicherer?

Mit eigenen Gutachtern aber auch mit Kooperationen. Die Allianz etwa greift auf den Hageldienstleister CSI zurück, Die Sparkassenversicherung auf das Hagelschadenzentrum Ulm. Generali nennt gegenüber der HNA keine Namen der Partner.

Können Geschädigte die Werkstatt frei wählen?

Das hängt von der Kfz-Police ab. Wer Werkstattbindung vereinbart hat, bekommt einen Nachlass auf die Prämie, muss dafür aber die von der Versicherung genannte Partnerwerkstatt anfahren. „Grundsätzlich empfiehlt sich immer die Reparatur bei einem Hagel-Kooperationspartner, da diese auf die Instandsetzung von Hagelschäden spezialisiert sind“, heißt es bei der Axa. Kleinere Schäden werden meist in den Hagelzentren behoben.

Woran erkennt man einen guten Reparaturbetrieb?

„Wenn eine Werkstatt in der Innung ist, dann wird sie nicht ohne weiteres schlechte Leistungen abgeben“, sagt José Alonso, Leiter des Fahrzeugtechnischen Zentrums der Kfz-Innung Kassel. Aber auch Werkstätten ohne Innungsmitgliedschaft würden gute Arbeit leisten. Wichtig sei, dass der Betrieb gut mit dem Kunden über Umfang, Dauer und Kosten der Reparatur kommuniziere. Jeder Karosseriebauer oder Mechaniker muss sich darüber hinaus bei der Handwerkskammer Kassel eintragen lassen – über die Handwerkssuche der Kammer lässt sich das einfach selbst überprüfen.

Worauf muss man beim Reparaturauftrag achten?

José Alonso rät, im Reparaturauftrag schriftlich genau festzuhalten, was gemacht werden soll und sich einen Kostenvoranschlag geben zu lassen. Das betrifft vor allem Kunden, die den Schaden nach einem Gutachten selbst reparieren lassen. Bei mündlichen Aufträgen sei die Beweisführung im Streitfall schwierig. Und wenn der Wagen nach der Reparatur noch Dellen hat? Direkt vor Ort reklamieren, rät Alonso, „und das Fahrzeug gar nicht erst mitnehmen“.

Auch ausländische Betriebe dürfen Hagelschäden reparieren

Kfz-Betriebe und Werkstätten dürfen auf Grundlage der Dienstleistungsfreiheit ihren Service überall in der Europäischen Union anbieten, erklärt Barbara Scholz von der Handwerkskammer Kassel. Eine ausländische Werkstatt, die in Kassel Hageldellen repariert, müsse ihre Tätigkeit allerdings bei der zuständigen Handwerkskammer anzeigen und nachweisen, dass im Heimatland ein Betrieb mit demselben Angebot geführt wird.



Die Kammer stellt dann Bescheinigungen aus, die ein Jahr gelten. Ähnliche Regeln gelten auch für Deutsche, die im Ausland arbeiten wollen, erklärt die Kammer-Sprecherin die Rechtslage weiter. Diese Bescheinigung können sich Kunden von einem ausländischen Handwerker auch zeigen lassen.



José Alonso von der Kfz-Innung Kassel sagt, dass zum Beispiel in Bayern während der Hagelsaison zumindest in der Vergangenheit italienische Karosseriebauer ihre Dienste angeboten haben. Aktuell böten auch Holländer Reparaturen an. Hessen sei wegen der Entfernung zur Grenze aber weniger attraktiv für Ausländer. (Barbara Will / Sven Kühling / Johannes Rützel)

Hier geht es zur Handwerkersuche der Handwerkskammer Kassel.