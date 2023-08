Arbeitsplatz in der Kasseler Karlsaue

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Mit dem Traktor durch die Karlsaue: Gärtnermeisterin Karolin Preßler sitzt am Steuer, die Auszubildende Mareike Schember belädt den Anhänger. © Andreas Fischer

Die Karlsaue ist Naherholungsgebiet, Veranstaltungsort und einzigartige Parklandschaft mit langer Geschichte. Heute geht es in unserer Serie um die Karlsaue als Arbeitsplatz.

Kassel – „Ich kann mir nicht vorstellen, wo anders zu arbeiten. Dafür bin ich zu gerne hier“, sagt Karolin Preßler. Die 33-Jährige ist Gärtnermeisterin. Und seit 2006 hat sie einen ganz besonderen Arbeitsplatz. Die junge Frau arbeitet in der Karlsaue.

„Ich hatte Glück, dass das mit der Ausbildung hier geklappt hat“, sagt Preßler. Nach ihrem Realschulabschluss bewarb sie sich bei der Museumslandschaft Hessen Kassel, die dieses Jahr in Hessen Kassel Heritage (HKH) umbenannt worden ist. Nach der dreijährigen Ausbildung zur Gärtnerin wurde Preßler fest angestellt. 2016 und 2017 besuchte sie die Meisterschule. Heute ist sie neben Gärtnermeister Karl-Heinz Freudenstein selbst für die Azubis in der Karlsaue zuständig.

Das Privileg, in solch einer schönen Umgebung wie in der Karlsaue zu arbeiten, haben insgesamt 38 Mitarbeiter (inklusive Auszubildende). Gärtner, Tischler, Schlosser, Gärtnermeister, ein Landschaftsarchitekt, Gartenbauhelfer und Auszubildende arbeiten dort, so Florian Kahl, Parkleiter der Karlsaue. Fluktuation gibt es nach seinen Angaben kaum. Bis auf wenige Ausnahmen würden Stellen nur frei, wenn jemand in den Ruhestand geht.

Kahl beschreibt seinen Arbeitsplatz folgendermaßen: „Ich habe einen grünen, schönen und ruhigen Arbeitsplatz und schätze den Standort und die Arbeitsumgebung sehr. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die einen ähnlich tollen Arbeitsplatz haben.“

Die Arbeit werde auch nicht langweilig, sagt Gärtnermeisterin Preßler. Ganz im Gegenteil. Man habe hier eine große Abwechslung. Preßler und ihre Kollegen sind auf der Insel Siebenbergen eingesetzt und kümmern sich dort um die vielen Pflanzen und Beete. „Die Staudenbeete machen uns aktuell viel Arbeit. Dort wuchert das Unkraut.“ Sie entfernen es.

Darüber hinaus ist sie für die Kübelpflanzen vor der Orangerie zuständig, an denen Zitronen und Orangen wachsen. Dazu später noch mehr.

An Regentagen verbringen die Gärtner viel Zeit in den Gewächshäusern am Auedamm. Dort stehen aktuell noch die Reste der Sommerpflanzen, die als Reserve für die Beete auf der Insel zur Verfügung stehen.

Die Sommer- und die Frühjahrsblüher werden in den großen Gewächshäusern jedes Jahr kultiviert. Anfang Juli sind die Frühjahrsblüher bereits ausgesät worden.

Mehrere Mitarbeiter sind aktuell damit beschäftigt, die Blumenzwiebeln, die nach dem Frühjahr aus den Beeten geholt worden sind, zu putzen. Sie befreien sie von Erde und Blättern. Im Oktober werden diese getopft und kommen dann in die Frühbeetkästen, damit sie im nächsten Frühjahr wieder für Freude auf der Insel sorgen können. Dafür gibt es auch immer wieder Dankesworte an die Mitarbeiter der Karlsaue. „Viele Besucher von Siebenbergen sagen zu uns, wie schön wir das hergerichtet haben“, sagt Preßler.

Wenn die Gärtnermeisterin nicht gerade mal auf der Insel oder im Gewächshaus ist, dann fährt sie mit dem Traktor oder Gießwagen durch den Park, um die Pflanzen zu gießen oder zu transportieren.

Gibt es an dem Arbeitsplatz in der Aue denn gar nichts auszusetzen? Da wären wir wieder beim Thema Kübelpflanzen. Die Früchte der Kübelpflanzen muss Karolin Preßler abschneiden, wenn diese noch klein und noch nicht reif sind. „Ansonsten würden einige Besucher die reifen Zitronen einfach abreißen.“ Das sei früher bereits geschehen, weshalb man jetzt vorbeuge. Preßler berichtet auch davon, dass Unbekannte wiederholt die Blütenstiele der Agapanden neben dem Marmorbad und neben dem Küchenpavillon abgerissen haben.

Arbeitsbeginn ist jeden Morgen um 7 Uhr. Thomas Huck, Baumkontrolleur in der Karlsaue, kontrolliere die Anwesenheit der Mitarbeiter, bevor jede Kolonne mit der Arbeit starte, erzählt Preßler.

Natürlich gibt es in der Karlsaue keine Kantine, wo die Mitarbeiter essen können. Dafür gibt es aber einen Pausenraum mit Gruppentischen, wo jeden Mittag um 12.30 Uhr die Mittagspause gemeinsam verbracht werden kann. Die dauert eine halbe Stunde. Falls man mit dem Essen schneller fertig ist, kann man in der Pause noch ein wenig spazieren gehen. Der Arbeitsplatz von Karolin Preßler bietet sich dafür hervorragend an. (Ulrike Pflüger-Scherb)

Gemeinsame Mittagspause: Um 12.30 Uhr treffen sich die Mitarbeiter zum gemeinsamen Essen. Gärtnermeisterin Gärtnerin Karolin Preßler im Gespräch mit ihrem Kollegen Dirk Stückrath. © Andreas Fischer