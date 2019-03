Arbeitslosenzahl steigt im Kasseler Agenturbezirk leicht

Die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Kassel ist im Februar gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Kassel mitteilte, erhöhte sich die Arbeitslosenquote in Stadt und Landkreis Kassel sowie dem Werra-Meißner-Kreis von 5,4 Prozent im Januar auf aktuell 5,5 Prozent. 15 633 Menschen sind derzeit auf Jobsuche (plus 183).

Das sei nicht ungewöhnlich, sagte Agenturleiter Detlef Hesse. „Der Kälteeinbruch zum Monatswechsel hat wie in den Vorjahren nochmals zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit vor allem in den sogenannten Außenberufen geführt“, erläuterte er.

Besonders betroffen: Männer mit einem Zuwachs von 237 auf 9273 Personen (plus 2,6 Prozent) und Jugendliche unter 25 Jahre mit einem Anstieg um 188 auf 1688 Personen (plus 12,5 Prozent), die stark in den Außenberufen vertreten sind.

Stärker zugenommen hat auch die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ausländer um 218 Personen auf 4759 (plus 4,8 Prozent). Grund dafür ist laut Arbeitsagentur vor allem das Auslaufen vieler Sprachkurse mit anschließender Arbeitslosmeldung.

Im Jahresvergleich zeigt der Februar aber einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit. Im Februar 2019 waren 970 Menschen (minus 5,8 Prozent) weniger arbeitslos gemeldet als im Vorjahresmonat. „Nach wie vor eine positive Entwicklung, wenngleich wir feststellen, dass die Dynamik des Abbaus zunehmend schwächer wird“, so Hesse. Immerhin habe sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Rückgang in 2018 zu 2017 (minus 9,9 Prozent) praktisch halbiert.