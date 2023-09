Die Geschichte

Wird ehemaliges Polizeipräsidium Gedenkort, das an NS-Terror erinnert?

Von: Matthias Lohr

Wird derzeit von Hessen Kassel Heritage als Depot genutzt: In dem ehemaligen Polizeipräsidium am Königstor werden unter anderem Tapeten aus dem Deutschen Tapetenmuseum gelagert, das 2025 an den Brüder-Grimm-Platz umzieht. © Bastian Ludwig

Das ehemalige Polizeipräsidium am Königstor steht bald leer. Kasseler Persönlichkeiten schlagen nun vor, in der ehemaligen Gestapo-Zentrale einen Gedenkort einzurichten.

Kassel – Wird aus dem ehemaligen Kasseler Polizeipräsidium im Königstor ein Gedenkort, an dem an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert wird? Dies schlägt der Kasseler Architektur-Professor Philipp Oswalt mit zahlreichen anderen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Politik vor. Das fast 120 Jahre alte Gebäude, in dem sich einst der zentrale Sitz der Gestapo befand, wird wohl noch bis 2024 von Hessen Kassel Heritage als Depot vor allem für das Deutsche Tapetenmuseum genutzt, das 2025 an den Brüder-Grimm-Platz umzieht. Wie es mit dem Haus danach weitergeht, ist offen.

In einem Brief an die hessischen Minister Angela Dorn (Grüne, Wissenschaft und Kunst) und Michael Boddenberg (CDU, Finanzen) beschreiben die Initiatoren die Idee eines „Gedenkorts für die Kasseler Topographie des Terrors“. Von 1933 bis 1938 befand sich im späteren Polizeipräsidium der zentrale Sitz der Kasseler Gestapo, wie es im Brief heißt: „Von hier aus wurde die politische und rassistische Verfolgung im mehr als eine Million Einwohner umfassenden Regierungsbezirk Kassel organisiert.“



Die weiteren Dienstsitze der Gestapo in der Wilhelmshöher Allee 32 (1938 bis 1943) und in der Goetheanlage (1943/44) existieren nicht mehr. Ein Gedenken an den Ort im Königstor sei überfällig schreiben die Unterzeichner, zu denen auch der Soziologe Heinz Bude, der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder und der ehemalige hessische Justizminister Rupert von Plottnitz gehören. Sie verweisen auf ähnliche Gedenkorte in Köln und anderen Städten. Oswalt kritisiert: „Andere Städte sind mit diesem Teil ihrer Geschichte offensiver umgegangen. Hier hat Kassel Nachholbedarf.“



Während der zuständige Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) keine Aussage zur Zukunft der Immobilie treffen kann, wie ein Sprecher in Wiesbaden mitteilt, ist man in der Kasseler Politik aufgeschlossen. Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) will dem Land bei der Nutzungsplanung zwar nicht vorgreifen, es sei aber zu erwägen, „inwiefern das mahnende Erinnern, gegebenenfalls kombiniert um weitere Nutzungen, eine Rolle spielen kann“. Auch Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) ist angetan. Man habe dem Finanzministerium „einen Gedankenaustausch angeboten“.



Ein Thema wären dann auch mögliche Kosten. Bislang gibt es keine Schätzungen. Laut Oswalt ist das Gebäude „stark sanierungsbedürftig, aber alles andere als baufällig“

Die Geschichte

Als das Polizeipräsidium 1907 eröffnet wurde, waren die Kasseler beeindruckt. In der Zeitung war von einem „monumentalen Prachtbau“ die Rede, der sich „in glücklichster Harmonie“ in die vorherrschenden Barockbauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert einfüge. Während des Nationalsozialismus war in dem Haus von 1933 bis 1938 die Zentrale der berüchtigten Gestapo untergebracht. Laut Architektur-Professor Philipp Oswalt, von dem die Initiative für einen Gedenkort stammt, waren hier Mitte der 1930er-Jahre knapp 40 Mitarbeiter der politischen Polizei tätig, außerdem weitere 80 Schreibkräfte, Boten und Aufsichten.

Die politische und rassistische Verfolgung wurde von hier „nicht nur verwaltet und gemanagt“, wie es im Brief der Initiative heißt: In den Zellen, von denen einige nur dreieinhalb Quadratmeter groß sind, wurden die Inhaftierten verhört und gefoltert. Seit 1992 erinnert eine Gedenktafel an der Weigelstraße an die mehr als 120 Gefangenen, die von der Gestapo im März 1945 in Kassel und Guxhagen ermordet wurden.

Die Initiative

Für Oswalt und seine Mitstreiter sind Gedenkorte 90 Jahre nach der Machtergreifung der Nazis umso wichtiger, da die Zeitzeugen aussterben – gerade in einer Stadt wie Kassel, wo in der jüngeren Vergangenheit nicht nur Walter Lübcke und Halit Yozgat Opfer rechtsradikaler und rassistischer Gewalt wurden. Da der ehemalige Gefängnisflügel ein eigenständiger Gebäudeteil ist, könnte er unabhängig von einer zusätzlichen Nutzung ein Gedenkort sein. So könnten hier etwa Führungen angeboten werden.

Gänzlich verstanden werden könne die Funktion der Kasseler Gestapo nur in Zusammenhang mit dem Ort Breitenau bei Guxhagen, wo es von 1933 bis 1934 ein Konzentrationslager gab und von 1940 bis 1945 ein Arbeitserziehungslager. Die Anbindung des Gedenkorts an die Gedenkstätte Breitenau sei unverzichtbar. Zudem schlagen die Unterzeichner des Briefs vor, den Ort durch eine Projektstelle mit der Universität Kassel zu erforschen.

Die Reaktionen

Für Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) ist das Polizeipräsidium „Zeugnis des wohl dunkelsten Kapitels unserer Stadtgeschichte“. Die Liegenschaft habe „eine besondere Bedeutung für die Erinnerungskultur in unserer Stadt“. Für seinen Parteikollegen, Stadtbaurat Christof Nolda, ist daher klar, dass „wir ein solches Projekt im Sinne der Denkmalpflege und Erinnerungskultur, der Belebung des Quartiers und im Sinne der Baukultur begleiten“ werden – wenn das Land als Eigentümer eine Entwicklung möglich mache.

Auch Julia Herz, Ortsvorsteherin von Mitte und Grünen-Landtagskandidatin, unterstützt das Vorhaben einer NS-Gedenkstätte und verspricht: „In Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien auf Landesebene und der Stadt werde ich mich als Landtagsabgeordnete für einen solchen Ort einsetzen.“ Es sei wichtig, Erinnerungskultur sichtbar zu gestalten. (Matthias Lohr)