Auestadion: Fahrer rauschte bei Rot an Polizei vorbei

Kassel. Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen offenbar unter Drogen stehenden Fahrer an der Auestadion-Kreuzung aus dem Verkehr gezogen.

Bei Rot sollte man ohnehin nicht über die Kreuzung fahren. Aber schon gar nicht, wenn an der Ampel ein Streifenwagen steht. Und erst Recht nicht, wenn man obendrein Drogen genommen hat. Das dürfte jetzt auch einem 37-jährigen Autofahrer aus Kassel klar geworden sein.

Der Mann war in der Nacht zu Freitag gegen 2.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Frankfurter Straße unterwegs und bog an der Auestadionkreuzung nach links in Richtung A49 ab, wie die Polizei berichtet. Allerdings hatte seine Ampel zuvor bereits auf Rot geschaltet. Das beobachtete eine Streifenwagenbesatzung, die auf der Geradeausspur ebenfalls bei Rot wartete.

Bei der Kontrolle des 37-Jährigen stellte sich heraus, dass er offenbar berauscht am Steuer saß. Ein Urintest erhärtete den Verdacht der Beamten. Der Kasseler musste daraufhin mit zur Blutentnahme aufs Revier. (rud)

Rubriklistenbild: © dpa