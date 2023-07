Auf der Suche nach der Sonne: Viel los auf Autobahnen und Rasthöfen in Kassel

Von: Anna-Laura Weyh

Zwischenstopp in Kassel: Auf ihrer Reise haben die vier Italiener (von links) Riccardo Vergano, Gianluca Rossi und Luca Berotti und Ivano Cochelli auf der Raststätte Kassel-Ost Pause gemacht. © Anna Weyh

Expertinnen und Experten warnten vor dem staureichsten Wochenende des Jahres. Auch in Kassel war viel los auf Autobahnen und Rasthöfen.

Kassel – Kassels Straßen sind voll. Sowohl auf der Autobahn 7 als auch auf der Autobahn 49 ist der Verkehr am Wochenende ins Stocken geraten. Davor hat der ADAC zuvor gewarnt, denn seit Samstag ist ganz Deutschland in den Sommerferien. Als letztes Bundesland ist nun auch Bayern in die unterrichtsfreie Zeit gestartet.

Noch bis zum 6. August haben alle 11,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland Ferien. Viele Familien machen sich deshalb auf den Weg in den Urlaub – es ist darum viel los auf Flughäfen, in Zügen und auf den Autobahnen gewesen. Das macht sich auch auf Kassels Rasthöfen bemerkbar.

Am Sonntagmittag etwa herrscht bei der Raststätte Kassel-Ost Hochbetrieb. Der Parkplatz ist nahezu bis auf den letzten Platz belegt. Da stehen Autos mit Kennzeichen aus ganz Deutschland, aber auch aus Dänemark oder den Niederlanden. Auch einige Wohnmobile und Vans sind darunter.

Im Rasthof selbst bilden sich Schlangen vor den Restaurants und auch vor den Toiletten. „An den Wochenenden ist hier immer viel los. Heute ist es aber wirklich extrem“, sagt eine Mitarbeiterin.

Doch die Stimmung ist dennoch gut. Die meisten Menschen lassen sich die Urlaubslaune nicht verderben und nehmen die Wartezeiten auf Straßen und Autohöfen entspannt in Kauf. „Ich glaube, hier auf diesem Rasthof waren wir schon mal“, sagt zum Beispiel eine Frau, die mit ihrer Familie auf dem Weg an die Ostsee ist. Davon, dass sie hier am Rande Kassels ist, hat sie vorher kaum Notiz genommen: „Wir haben angehalten, weil wir mal eine Pause und Bewegung gebraucht haben“, sagt sie.

Ebenso geht es Riccardo Vergano, Ivano Cochelli, Gianluca Rossi und Luca Berotti. Die vier Italiener sind in ihrer Heimat Turin mit den Motorrädern gestartet und machen einen Zwischenstopp in Kassel. „Es ist extrem viel los auf den Straßen. Angenehm zu fahren, ist es momentan nicht“, sagt Riccardo Vergano auf Englisch.

Losgefahren sind die vier Freunde erst am Samstag. Vor ihnen liegen noch einige Hundert Kilometer. „Wir fahren durch Deutschland. Dann geht es weiter nach Dänemark“, sagt Gianluca Rossi. 15 Tage dauert ihr Urlaub.

„Wir fahren jeden Tag so weit wie wir eben kommen; so lange wie die Sonne scheint“, fährt er fort und muss beim Blick in den Himmel lachen. Denn die Sonne vermisst Gianluca Rossi bislang noch auf seiner Motorrad-Tour durch Deutschland. „Ich meine, wir fahren so lange es hell ist“, ergänzt er.

Lange aufhalten will sich die Gruppe nicht in Kassel. „Wir wollen hier nur kurz etwas essen, dann geht es weiter“, sagt Riccardo Vergano. Denn das Ziel der vier Italiener ist es, morgen schon in Dänemark anzukommen. Dort hoffen sie auf besseres Wetter und mehr Sonnenschein.