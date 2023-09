Kasseler Basketballer auf der Suche nach Hallenplätzen

Von: Christina Hein

Pure Freude und Emotionen nach dem WM-Sieg der deutschen Basketballer: Auch in Deutschland haben zahlreiche Fans mit Dennis Schröder (mit Ball) und seinen Team-Kollegen mitgefiebert. © Michael Conroy/AP/dpa

Interview mit der Kasseler Basketball-Veteranin Ilse Kühn über den WM-Titel und Perspektiven

Kassel – Deutschland ist Weltmeister im Basketball. Darüber freuten wir uns gemeinsam und sprachen mit der Kasseler Basketball-Veteranin Ilse Kühn, langjährige aktive Basketballspielerin und Trainerin bei der Kasseler ACT und seit 2007 Bezirksvorsitzende der Basketballer in Nordhessen.

Wie fühlt man sich als Weltmeister?

(lacht) Ich habe mich riesig gefreut. Es war schon zu sehen, dass sie sehr gut sein werden und als Mannschaft harmonieren. Da haben sich einfach sehr gute Basketballer gefunden.

Es war also keine Überraschung für Sie?

Ich habe damit gerechnet. Okay, die Serben sind stark, ich kenne den Trainer persönlich. Man hatte auch zwischenzeitlich das Gefühl: Die Serben können es noch packen, aber dann waren sie im Spiel gegen die Deutschen am Schluss viel zu nervös. Also, die gute Leistung der Deutschen hat mich wirklich beglückt.

Jetzt wird es wohl zum Boom kommen. Braucht den der Basketball in Deutschland? Wie ist es um den Nachwuchs bestellt?

Es gibt ja die schöne Bezeichnung Randsportart. Dazu zählt in Deutschland der Basketball. Auch wenn die Jugend zunehmend vom Basketball begeistert ist, können wir bei den Mitgliederzahlen nicht mit dem Fußball mithalten. Aber wir stellen definitiv eine wachsende Begeisterung für den Basketball fest. Das kommt auch von der neuen Sportart, 3 x 3, die jetzt für Olympia zugelassen ist. Sie knüpft an Streetball an. Statt fünf gegen fünf spielen drei gegen drei. Das Spiel wird vom Landesverband forciert. Das Klientel mischt sich natürlich mit dem Basketball. Und ja: Wir haben seit einiger Zeit einen guten Zulauf.

Wie erklären Sie sich das?

Nach der Pandemie sind viele Eltern zu uns gekommen und haben gesagt: Unsere Kinder müssen sich mehr bewegen. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Anmeldungen bei den 12-, 14-, 16-jährigen und sogar viel jüngeren Kindern.

Darüber freuen wir uns. Wir sind ja auch schon in den Kitas mit unseren Übungsleitern unterwegs. Wir bieten an Sonntagen den „Open Sunday“ an, indem wir den Sportplatz der Schule am Wall nutzen. Da kann jedes Kind unverbindlich kommen. Dass wir drei Jahre hintereinander in der Jugendbundesliga gespielt haben, hat die Attraktivität von Basketball in Kassel ebenfalls gesteigert. Leider müssen wir uns jetzt neu qualifizieren.

Wie sieht es generell mit dem Basketball in Nordhessen aus?

Als Bezirksvorsitzende muss ich sagen: Es ist mühsam. Weil wir ein Flächenbezirk sind. Da fahren sie schon für ein Spiel der U12 bis nach Fulda 110 Kilometer. Andere Bezirke wie Frankfurt oder Darmstadt sind da kompakter, die fahren nur mal um die Kurve und haben schon den nächsten Gegner. Wir müssen da zum Beispiel bis nach Eschwege fahren. Das bremst die Vereine.

Der Zeitfaktor spielt eine Rolle und der Mangel an Trainern, Jugendliche am Nachmittag zu trainieren, ist schwieriger geworden. Man hat ja nicht ringsherum Studenten, die das machen.

Wer momentan gut aufgestellt ist, ist der TSV Vellmar, auch Fritzlar, der CVJM Kassel ohnehin. Dass wir so über die Fläche verteilt liegen, daran kann man nichts ändern, ist eben ein Charakteristikum.

Wir können nur versuchen, Spiele so zu legen, dass zwei Mannschaften an einem Tag an einem Ort spielen. Bei den Kindern müssen die Eltern fahren, oder aber wir fahren mit der Bahn.

Und Kassel?

Da gibt es gravierende Platzprobleme, obwohl sich das Sportamt alle Mühe gibt. Die Hallen, die zur Verfügung stehen, sind bis auf die Emil-Junghenn-Halle und die Task-Halle nicht geeignet für höhere Ligen. Besonders düster sieht es bei den Trainingsmöglichkeiten aus. Das Unwetter hat jetzt ausgerechnet die Halle im Berufsschulzentrum an der Schillerstraße getroffen, wo viele Trainings stattfinden. Das ist ein Riesenproblem. Sie ist seitdem ersatzlos geschlossen. Demnächst wird uns mitgeteilt, ob sich Schimmel gebildet hat. Wohin sollen wir denn ausweichen? Im Sommer trainieren wir viel draußen.

Die Halle der Herderschule vom Landkreis können wir für höhere Ligen nicht nutzen, weil Seitenabstände zu knapp sind und damit das Spielfeld zu gefährlich ist. Seit drei Jahren gibt es Pläne für eine neue Herderschulhalle, aber die sind offensichtlich vom Tisch, weil eine Halle mit Tiefgaragen gebaut werden soll.

Die Königstorhalle ist frisch renoviert.

Die Halle am Königstor ist gleich nach ihrer Wiedereröffnung für die Serienspiele der Handballer geschlossenworden, weil die Tribünen nicht den Brandschutzvorschriften entsprochen haben sollen. Die Königstorhalle ist aber die angestammte Halle der Handballer, die für die Serienspiele nun auf die Taskhalle am Auestadion ausweichen müssen. Sonst könnten wir da wenigstens am Sonntag reingehen. Das ist jetzt vorbei. Es ist eine Crux.

Die Olebachhalle kommt als Ausweichort nicht in Frage, weil es dort keine neuen Basketballlinien gibt. Die ist für Basketball nicht vorgesehen. In unserer ACT-Halle im Wesertor, die vormittags von Schulen genutzt wird, stapeln wir uns inzwischen, denn dort sollen ja auch unsere Turnerinnen und Turner trainieren, auch Volleyball und Gymnastik findet dort statt. Und so könnte ich noch mehr Hallen aufzählen, wo wir nicht trainieren können.

Es hapert also am mangelnden Platz?

Ja, an den Möglichkeiten, in Kassel Trainingszeiten in den Hallen zu bekommen, in denen man auch spielt. Allein die ACT hat 600 Basketballerinnen und Basketballer, das sind 33 Teams, die ständig auf der Suche sind. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen ja nicht nur beschäftigen. Das ist nicht unser Ansinnen. Die sollen geschult und gut trainiert werden, sie müssen Teamfähigkeit und Techniken erlernen. Das muss man schon bei den Kleinen anlegen, sollen sie mal gute Spielerinnen und Spieler werden.

Am Wochenende startet die Saison. Auf was dürfen sich die Fans freuen?

Die ACT-Herren spielen in der Regionalliga Südwest-Nord und die ersten Damen in der Oberliga, also auf hohem Niveau. Es wird anstrengend aber mit Sicherheit auch sehr spannend. Die Unterstützung durch die Zuschauer spielt da eine große Rolle. Wir laden alle ein, zu unseren Spielen zu kommen.

Kommt der nächste Dennis Schröder aus Kassel? Gibt es bei uns Talente?

Oh ja, wir haben einige Talente. Wir haben im Hessenkader Jungs und Mädels, die wir fördern und die auch durch den Landestrainer gefördert werden. Es fällt auf: Der guckt immer stärker nach Nordhessen.

Zur Person

Ilse Kühn (81) ist in ihrer Geburtsstadt Augsburg aufgewachsen, 1970 kam die spätere Studiendirektorin (Chemie, Biologie) am Goethe-Gymnasium und Referendarausbilderin nach Nordhessen. Ihr Ehemann Dietrich Kühn, mit dem sie seit 57 Jahren verheiratet ist, war vom Bundesgrenzschutz versetzt worden. Das Paar, das in Ihringshausen lebt, hat zwei Töchter, einen Sohn, fünf Enkel und eine Urenkelin. Als Kind war für Kühn Turnen angesagt, in der Schulzeit dann weckten US-Soldaten die Begeisterung für Basketball. Kühn hat bis zum Alter von 78 Jahren in der Bezirksliga gespielt. Sie ist Deutsche Seniorenmeisterin Ü 48 und langjährige Spielleiterin für die Deutschen Meisterschaften der Damen über 45. Seit 1970 ist die ACT ihr Verein, wo sie bald Verantwortung übernommen hat. Seit 1994 ist sie die Leiterin der Abteilung Basketball, seit 2007 Bezirksvorsitzende der Basketballer in Nordhessen.