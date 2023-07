Aus Wut: Jugendlicher wirft Schotterstein gegen Tram in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der einen Schotterstein in eine Tram geworfen haben soll. © Carsten Rehder /dpa

Offenbar aus Wut über den Rauswurf aus einer Tram hat ein Jugendlicher am Montagabend gegen 21.50 Uhr an der Haltestelle „Hegelsbergstraße“ in der Nordstadt mit einem Stein die Scheibe der anfahrenden Straßenbahn eingeworfen.

Kassel - Glücklicherweise wurden keine Fahrgäste verletzt, es entstand aber ein hoher Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte eine vierköpfige Gruppe zuvor im ersten Wagen der in Richtung Innenstadt fahrenden Tram direkt hinter dem Führerhaus gesessen und derart gelärmt, dass der Fahrer sie schließlich an der Haltestelle „Hegelsbergstraße“ der Straßenbahn verwies.

Anschließend habe einer der Jugendlichen mutwillig die Scheibe auf der linken Seite des ersten Wagens beschädigt, als die Tram sich wieder in Bewegung setzte. In der Bahn stellten die Polizisten des Reviers Süd-West einen größeren Schotterstein sicher. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Täter, der von zwei männlichen und einer weiblichen Jugendlichen, die eine große Lautsprecherbox dabeihatten, begleitet wurde, verlief leider ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt. Insassen der betroffenen Straßenbahn sowie Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei zu melden. (use)