Ausbildung 2020 – Jetzt informieren

Manche wissen schon in der Grundschule, was sie einmal werden wollen. Doch bei den meisten ist das ein Prozess, der sich im Laufe der Zeit entwickelt.

Wer sich aber am Ende der Schulzeit noch nicht sicher ist, der sollte sich frühzeitig wichtige Fragen stellen: Was will ich machen? Büro oder Handwerk? Kleiner oder großer Betrieb? Ausbildung, Studium oder vielleicht weiter zur Schule gehen? Um diese Fragen beantworten zu können, muss man sich mit sich selbst beschäftigen und ehrlich zu sich sein.

Unser Online Portal HNA StartUp unterstützt dich dabei, einen passenden Ausbildungsplatz in der Region zu finden. Hier stellen Unternehmen aus der Region ihre Ausbildungs- und Dualen Studienplätze vor. Durch kurze Videos bekommt man einen Einblick in das Arbeitsgeschehen.

Jedes Unternehmen verfügt auch über ein eigenes Porträt, damit du schnell checken kannst, ob ihr zueinander passt. Mit der Verlinkung auf die Website des Ausbildungsbetriebes bist du nur noch einen Klick von deinem zukünftigen Arbeitgeber entfernt.

So kannst du dir gleich noch mehr Informationen holen und herausfinden, wer im Unternehmen der richtige Ansprechpartner für dich ist. Bei Interesse kann man sich auch direkt über die Website bewerben.

„Start Up“ informiert aber nicht nur über freie Stellen und attraktive Arbeitgeber, du bekommst dort auch viele Tipps rund um die Themen Bewerbung und Einstieg ins Berufsleben. Wir informieren euch zu allen wichtigen Themen zu Ausbildung und den neuen Ausbildungsordnungen in vielen Berufen. Beim Thema Geld geben wir euch nützliche Tipps, wie ihr mit BAB, BAföG und Co. euer Gehalt aufbessern könnt. Beim Thema Dresscode zeigen wir euch, wie die passende Kleiderwahl am Arbeitsplatz aussieht.

Hier das Start Up Magazin Darüber hinaus gibt es bei HNA StartUp einen Eventkalender, in dem du alle Ausbildungsinformationsmessen in der Region findest.

Also, Reinschauen lohnt sich!