Ausbildungspreis 2023: Betriebe aus der Region können sich jetzt bewerben

Ideen für eine gute Ausbildung

+ © HNA Auch 2023 wird der Ausbildungspreis verliehen. © HNA

Auch 2023 wird von der HNA gemeinsam mit Partnern ein Ausbildungspreis für die Region Nordhessen ausgeschrieben. Betriebe aus der Region können sich bewerben.

Kassel – Zum sechsten Mal wird für die Region Nordhessen ein Ausbildungspreis ausgeschrieben. Wie im Vorjahr initiiert die HNA gemeinsam mit ihren nordhessischen Partnerzeitungen den Wettbewerb. Demografisch bedingt sinkt die Zahl der Bewerber für einen Ausbildungsplatz, händeringend werden in vielen Branchen Nachwuchskräfte gesucht. Da sind besondere Anstrengungen für eine gute Berufsausbildung gefragt.

Ziel des Ausbildungspreises, der in Kooperation mit der IHK Kassel-Marburg, der Handwerkskammer Kassel, der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und der Agentur für Arbeit in Kassel ausgelobt wird, ist es, Unternehmen aus der Region zu ermuntern, mehr als das Übliche für die Ausbildung junger Menschen zu tun. Prämiert werden sowohl gute Ideen zum Anwerben von Bewerbern als auch zur Verbesserung der Ausbildung selbst.

Das können ebenso besondere Ausbildungsprojekte oder -konzepte sein wie auch die erfolgreiche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von Geflüchteten. Aber auch der Einsatz sozialer Medien und die Berücksichtigung von Ökologie (Stichwort Nachhaltigkeit) können eine Rolle spielen.

Unternehmen, Auszubildende oder Ausbildungsverbünde können sich ab sofort bis zum 21. Juli für den Ausbildungspreis 2023 bewerben. Voraussetzung ist, dass die Firmen beziehungsweise deren Produktionsstandorte im nordhessischen Verbreitungsgebiet der HNA und ihrer Partnerzeitungen Werra-Rundschau, Hersfelder Zeitung und Waldeckische Landeszeitung liegen.

+ Schub für die Ausbildung: Betriebe aus der Region können sich wieder für den Ausbildungspreis, initiiert von der HNA gemeinsam mit ihren nordhessischen Partnerzeitungen, bewerben. Unser Foto zeigt Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker. © Oliver Berg / dpa

Die Juroren werden die Betriebsgröße der sich bewerbenden Unternehmen bei ihrer Bewertung berücksichtigen, denn ein Handwerksbetrieb mit wenigen Mitarbeitern soll dieselben Chancen haben wie ein industrielles Großunternehmen. Es können einzelne Initiativen ebenso eingereicht werden wie komplette Ausbildungskonzepte.

Der Sieger bekommt ein Preisgeld von 1500 Euro. Der zweite und dritte Platz ist mit 1000 beziehungsweise 500 Euro dotiert. Das Preisgeld soll von den Unternehmen für die Ausbildung im Betrieb eingesetzt werden. Außerdem wird die HNA den drei Siegern jeweils ein Video erstellen, das diese auf ihre Homepage stellen können. Ein Ziel des Wettbewerbs ist es, andere Unternehmen anzuregen, ebenfalls die Qualität ihrer Ausbildung zu verbessern.

Die HNA und ihre nordhessischen Partnerzeitungen werden über die eingereichten Ideen und Projekte in Print und Online berichten. Eine Jury, bestehend aus den Geschäftsführern der oben genannten Firmen und Institutionen, entscheidet über die Platzierungen.

Hier können Sie sich bis zum 21. Juli 2023 für den Ausbildungspreis bewerben Per E-Mail: ausbildungspreis@hna.de Per Post: Ausbildungspreis 2022, HNA-Chefredaktion, z.H. Jan Schlüter, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel Per Fax: 0561 / 203-2406 Formular für die Bewerbung herunterladen

Kommentar zur Suche nach Auszubildenden: Die Quelle droht zu versiegen

Deutschland ist zu recht stolz auf sein System der dualen Berufsausbildung. Viele Länder schauen neidvoll auf die Bundesrepublik. Doch viele junge Leute bei uns wollen anstelle einer Lehre lieber studieren. Mit der Ausschreibung eines regionalen Ausbildungspreises soll der Wert einer soliden Berufsausbildung unterstrichen werden.

Zum sechsten Mal wird in diesem Sommer der Ausbildungspreis Nordhessen ausgelobt. Die HNA und ihre Partnerzeitungen in Korbach, Bad Hersfeld und Eschwege kooperieren dabei mit den Kammern, der Arbeitsagentur und den Unternehmerverbänden. Die Grundidee: Beim Thema Ausbildung müssen alle an einem Strang ziehen. Insbesondere in Zeiten, in denen immer mehr Lehrstellen nicht besetzt werden können, lohnt es sich, die Qualität der Ausbildung weiter zu steigern.

Das Spektrum ist groß: Ein kostenlos zur Verfügung gestellter Laptop kann ebenso dazugehören wie Praktika in ausländischen Betrieben, aber auch umfassende Ausbildungskonzepte, maßgeschneidert für jeden Auszubildenden lassen aufhorchen. Der guten Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

In den vergangenen Jahren haben sich bis zu 40 Unternehmen für den Preis beworben. Eine Firma, die sich um die besten Köpfe intensiv bemüht, die auf die potenziellen Bewerber zugeht, ist klar im Vorteil gegenüber denen, die alles wie bisher geschehen lassen. Denn statt großer Stapel von Bewerbungsmappen beziehungsweise zahlreicher Online-Bewerbungen kommt immer weniger in den Personalabteilungen an. Die Nachwuchsquelle droht zu versiegen.

Es ist entscheidend, auf die jungen Leute zuzugehen. Denn diese können heute zwischen mehr als 300 Ausbildungsberufen wählen. Dabei verlieren sie leicht die Orientierung. Junge Menschen gehen zuerst ins Netz. Wenn sie dort auf das Video eines prämierten Ausbildungsbetriebes stoßen, ist ihr Interesse auf jeden Fall geweckt. Auch Ausbildungsbetriebe, die nicht auf dem Treppchen landen, können Gewinner sein. Es ist ja nicht verboten, sich von innovativen Konzepten anderer inspirieren zu lassen.

Von Jan Schlüter