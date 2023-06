Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Wellnessträume im Thüringer Wald: Natur trifft Erholung pur im Aktiv & Vital Hotel Thüringen. Erleben Sie den traumhaften Sommer im Thüringer Wald, in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas!

+ Der neue, ganzjährig beheizte Außenpool im Aktiv & Vital Hotel Thüringen lädt zum Relaxen ein. © Hotel

Direkt am Waldrand über den Dächern der Fachwerk- & Nougatstadt Schmalkalden gelegen, verspricht das 4-Sterne Aktiv & Vital Hotel Thüringen eine Wohlfühlauszeit für alle Sinne.

Hier genießen Gäste nicht nur den Panoramaausblick über die Rhön und den Rennsteig, sondern auch eine perfekte Mischung aus sagenhafter Natur mit Wellness vom Feinsten.

Das Highlight, um den Urlaub zu etwas ganz Besonderem zu machen, ist das über 1000 Quadratmeter große AroniaVital SPA mit ganzjährig beheiztem Innen- und Außenpool zum Treiben lassen und Bahnen ziehen. Auch eine Saunalandschaft im Innen- und Außenbereich gehört dazu. Mit Wellnessattraktionen von der Fass- oder BIO-Sauna, über das Gradierwerk im Sauna-Ruheraum, bis hin zu wohltuenden Anwendungen im Massage- und Beautycenter ist nachhaltige Entspannung garantiert.

Die regionalen und internationalen Köstlichkeiten in der Gaststube und im urigen Biergarten sind das Sahnehäubchen für alle Feinschmecker.

» aktivhotel-thueringen.de

Wellness im Thüringer Wald

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen im Aktiv & Vital Hotel Thüringen.

Einfach mal eine Auszeit zu zweit genießen: Traumurlaub im Verwöhnhotel Kristall ****S am Achensee

+ Wellnesshotel für Erwachsene: Im Hotel Kristall in Pertisau genießen Gäste das luxuriöse Ambiente. © Christoph Schöch

Fein, persönlich und mit herrlicher Wellness-Alm, gilt das 4-Sterne Superior Adults Only Wellnesshotel Kristall am Achensee mit Recht als Top-Adresse für Urlaub zu zweit in Tirol.

Seit 2017 begeistert das familiengeführte 57-Zimmer-Haus am sonnigsten Platz von Pertisau mit neuem, luxuriösem Wohlfühl-Ambiente. Edle Wellness-Suiten mit viel Zirbenholz, exzellente Kulinarik in schönen Restaurant-Stuben, die große Hotelbar und das vielfältige Wellness-Angebot versprechen Erholen mit viel individuellem Freiraum.

Als zertifiziertes Wanderhotel bietet das Kristall ein großes Aktivprogramm mit fünf geführten Wanderungen pro Woche rund ums Jahr, dazu Waldbaden, Yoga, Duft- und Klangmeditationen und mehr.

Auf 2100 Quadratmetern Spa-Oase mit acht Saunen, vier Relax-Oasen mit Stiller Alm, Innen- und Außenpool, Außen-Whirlpool und Bio-Teich entspannen Sie Körper, Geist und Seele. In der Private Spa-Suite mit Rasul-Bad, in sieben Anwendungsräumen und dem Floating-Pool in der Solegrotte können Sie sich allein und zu zweit Wellness-Treatments gönnen.

Fazit: Das mehrfach prämierte Erwachsenenhotel Kristall – Gäste ab 14 Jahren sind willkommen – ist ein Verwöhn-Refugium am Achensee, das es zu entdecken gilt!

» kristall-pertisau.at

Traumurlaub am Achensee

Wir verlosen drei Übernachtungen in der Suite Alpin für zwei Personen inklusive ¾ Gourmetpension im Verwöhnhotel Kristall. Der Gutschein ist einlösbar nach Absprache oder Verfügbarkeit (Sonntag bis Freitag, ausgenommen feiertags sowie 22.12. - 06.01).

Genuss und Entspannung im Hotel-Ei: Wellnessurlaub im Oversum Ski & Vital Resort im Sauerland

+ Das Hotel Oversum ist nicht nur ein echtes Unikat, sondern auch eine Oase für Wellness, Erholung & Erlebnis. © Nell & Marc Jones

Das erste, was auffällt am 4-Sterne-Superior Hotel Oversum Ski & Vital Resort, mitten im schönen Kurpark von Winterberg, dem traditionellen Erholungsort im Sauerland, ist seine futuristische Gestaltung. Vielmehr ist es aber das, was drin steckt im „Hotel-Ei“, was begeistert. „Beeindruckend ist die Aussicht“, schwärmen die Gäste.

Aber nicht nur der Blick über die tausend Berge des Sauerlands, sondern auch die 76 komfortablen Design-Zimmer und Suiten hinterlassen Eindruck. Ein echter Wohlfühlort ist der 3000 Quadratmeter große Wellnessbereich mit 25-Meter-Sportbecken, Saunalandschaft, Whirlpool, Aquafitpool, Kinderpool, Außenschwimmbad sowie Beauty- und Massageanwendungen. Yoga-Programme und der hauseigene Fitnessbereich sorgen dafür, dass Sie auch in Bewegung bleiben, wenn das Wetter einmal nicht mitspielt.

Perfekt abgerundet wird jeder Urlaub durch das gastronomische Angebot, egal ob Sie herzhaft frühstücken, am Abend im Restaurant Oversum schlemmen oder auf der sonnigen Außenterrasse einen Cocktail genießen – genau das Richtige, um den Sommer unvergesslich zu gestalten.

» oversum-vitalresort.de

Entspannung im Sauerland

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen im Oversum Ski & Vital Resort.

Lieblingsplatz an der Elbe: Zurücklehnen und genießen im Parkhotel Hitzacker

+ Ob Wandern und Radeln oder einfach Schlemmen und Entspannen – das Parkhotel Hitzacker ist die passende Unterkunft. © Hotel

Die Weite und Schönheit der Umgebung am Elbufer kann süchtig machen. Hier lässt man den Alltagsstress weit hinter sich, vergisst die Sorgen und nutzt die Ruhe für pure Erholung. Den idealen Rahmen zum Genießen und Wohlfühlen bietet das gemütliche Parkhotel Hitzacker.

In herrlicher Lage auf dem Hochufer der Elbe im Fachwerk- und Inselstädtchen Hitzacker zwischen Hamburg und Berlin ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um die ursprüngliche Natur des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtalaue zu erkunden.

Im Sommer bieten sich herrliche Radtouren auf dem Elbe- und Heideradweg, eine Fahrt mit dem Ausflugsschiff auf dem Wasser oder Spaziergänge an der Elbe, vorbei an funkelnden Auen, Stromarmen, Inseln und Wäldern an. Nach einem aktiven Tag lässt es sich in den behaglichen Zimmern und im Wellnessbereich des Hotels mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad sowie Beauty- und Massageangeboten bestens entspannen. Auch die Kulinarik lässt keine Wünsche offen: Im Restaurant Pavillon und Wintergarten verwöhnen regionale und mediterrane Köstlichkeiten den Gaumen.

» parkhotel-hitzacker.de

Lieblingsplatz zum Relaxen

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen im Parkhotel Hitzacker.

Die Mischung macht’s im Sauerland: Golfen, reiten, radeln und relaxen im Hotel Stockhausen

+ Das Hotel Stockhausen steht für Erholung pur, persönliches Engagement und ein riesiges Freizeitangebot. © Klaus-Peter Kappest

Um den Sommer in vollen Zügen zu genießen, muss man gar nicht weit reisen, schließlich ist das Sauerland, das „Land der 1000 Berge“, schnell erreicht. Das perfekte Hotel für Freizeitvergnügen mit der ganzen Familie finden Urlauber in Sellinghausen. Im Hotel Stockhausen weiß man nämlich, was die Gäste sich wünschen.

Was einen Urlaub hier so besonders macht, ist die Mischung aus Action und Spaß mit Entspannung und Genuss. Und Gastgeberfamilie Stockhausen ist in der glücklichen Lage, alles in direkter Nähe oder sogar im Hotel selbst zu bieten.

Der Sauerland-Radring und der Sauerland-Höhenflug, einer der schönsten Wanderwege Deutschlands, liegen praktisch vor der Tür. Dazu sorgen der eigene 18-Loch Golfplatz und der Reitstall mit Ponys und Pferden für Begeisterung bei Groß und Klein. Da kann das Auto den ganzen Urlaub stehen bleiben.

Abgerundet wird das Ferienglück durch Das Wellnessangebot mit Erlebnisbad, Freibad mit Liegewiese, Massagen und wohltuenden Anwendungen sowie die Kulinarik mit köstlichen Wildgerichten und Klassikern der deutschen Küche im Restaurant.

» hotel-stockhausen.de

Abwechslungsreiche Auszeit

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen im Hotel Stockhausen.

