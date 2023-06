Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Von: André Kaminski

Das HNA Glückstelefon noch bis zum 23. Juni anrufen und gewinnen

Erholung pur: Die Luisenhotels bieten zahlreiche Wellness-Arrangements, die den gelungenen Aufenthalt abrunden. © hotel

Zeitgeist, Lebenslust & Begegnung: Entspannung und Wellness erleben in den Luisenhotels. Mit einer Kombination aus Tradition und modernem Charme vereinen die Luisenhotels in Bad Herrenalb, Freudenstadt und Bad Bergzabern Zeitgeist, Lebenslust und Begegnung zu einem einzigartig familiären Wohlfühl-Ambiente. Es scheint als ob jedes Möbel, jedes Detail, jedes Dekostück eine eigene Geschichte zu erzählen vermag.

Geschichten, die in diesen drei Kurstädten zusammenkommen und Geselligkeit suchen: Genuss und Natur, Wohlbefinden und Fitness, Lebendigkeit und Erleben. Die neu renovierten Zimmer laden zum Entspannen und Erholen ein. Gönnen Sie sich Ihre Wellnessauszeit, mit individuell abgestimmten, zeitgemäßen Wellness-Behandlungen und Wellness-Arrangements, die Ihren Aufenthalt oder Urlaub in den Luisenhotels abrunden und eine tiefe Entspannung geben.

Lassen Sie sich mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, regionaler Küche, ausgedehnten Weinen und Getränken verwöhnen. Lehnen Sie sich zurück und gönnen Sie sich eine Auszeit.

» luisenhotels.de

Wellness in den Luisenhotels

Wir verlosen drei Übernachtungen mit Halpension für zwei Personen in einem der Luisenhotels. Anreise Sonntag.

Tel. 0 13 78 / 80 66 74 - Lösungswort: Luisenhotels

(Telemedia interactive GmbH; Neu! 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobil ebenfalls.)

Erlebnis-Auszeit im Brauhaus zum Löwen: Nicht nur für Bier-Buddies ein perfektes Refugium

Wohlfühl-Adresse: Das gemütliche Hotel „Brauhaus zum Löwen“ mitten in der Altstadt Mühlhausens. © hotel

Die mittelalterliche Stadt Mühlhausen in Thüringen liegt an der Deutschen Fachwerkstraße und verfügt über unzählige charmante Gassen mit beeindruckenden Fachwerkhäusern sowie zahlreiche Kirchen, in denen bereits Johann Sebastian Bach wirkte und spielte.

Ein weiteres Highlight ist die gute erhaltene und begehbare Stadtmauer. Die „Stadt der Türme“ ist umgeben von bekannten Kultur- und Erlebnisstätten sowie Naturparks, wie dem zum UNESCO-Kulturerbe gehörigen Nationalpark Hainich mit Baumkronenpfad. Mühlhausen ist somit idealer Ausgangspunkt für spannende Ausflüge und Entdeckungs- oder Aktiv-Touren.

Das hübsche Hotel „Brauhaus zum Löwen“ mitten in der Altstadt Mühlhausens strahlt gemütliches Flair aus, bietet erstklassigen Wohnkomfort, gut bürgerliche Küche sowie Thüringer Gastlichkeit und setzt auf regionale Produkte – in der Küche ebenso wie in einem kleinen Laden. Hier kann man nicht nur selbstgebrautes Bier trinken, sondern dem Braumeister bei der Bierbrau-Arbeit in der hauseigenen Biermanufaktur über die Schulter schauen.

» brauhaus-zum-loewen.de

Kleine Auszeit in Mühlhausen

Wir verlosen zwei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen inklusive Besichtigung der hauseigenen Biermanufaktur, zwei Glas Bier und Erinnerungsglas im Brauhaus zum Löwen.

Tel. 0 13 78 / 80 66 75 - Lösungswort: Mühlhausen

Traumsommer im Harz: Urlaub im relexa hotel Harz-Wald. Natürlich. Anders.

Wellness für Körper und Seele kombiniert mit Harzer Gastfreundschaft bietet das relexa hotel Harz-Wald. © hotel

Wer den Sommer aktiv in einer sagenhaften Naturkulisse verbringen und gleichzeitig endlich einmal wieder zur Ruhe kommen und herrlich entspannen möchte, der ist im Harz genau richtig.

Für die nötige Portion Gemütlichkeit und Wellness sorgt das relexa hotel Harz-Wald im beliebten Erlebnis- und Urlaubsort Braunlage, nur wenige Gehminuten vom Zentrum und der Seilbahn auf den Wurmberg entfernt. Schon die 12-minütige Gondelfahrt auf Niedersachsens höchsten Berg ist ein Highlight.

Dazu ist das charmante Freizeit- und Familienhotel ein wahrer Ort der Erlebnisse. Zu den Wohlfühlzimmern, einem Wellnessareal mit Schwimmbad und Saunen sowie abwechslungsreichen Angeboten für frische Urlaubsideen gesellt sich ein riesiges Freizeitangebot.

Vom Naturerlebnis beim Wandern und Radeln oder einer Fahrt mit der nostalgischen Harzer Schmalspurbahn bis hin zum Flug mit der Megazipline über die Rappbodetalsperre ist für jeden Geschmack etwas dabei. Als Stärkung nach einem aktiven Tag werden am Abend Köstlichkeiten aus Küche und Keller im Restaurant „Harz-Wald“ aufgetischt.

» relexa-hotel-braunlage.de

Traumsommer im Harz

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen im relexa hotel Harz-Wald.

Tel. 0 13 78 / 80 66 76 - Lösungswort: relexa

Alles inklusive im Meraner Land: Viersterne Urlaub im Taushof in Schenna

Tauchen Sie ein in die abwechslungsreiche Urlaubswelt des Viersterne Inklusivhotels Taushof. © hotel

All Inclusive Urlaub in einer neuen, sportlichen Dimension – so lautet das vielversprechende Motto des Viersterne Inklusivhotels Taushof in Schenna oberhalb von Meran. Durch seine hervorragende Lage ist das Hotel nicht nur eine wahre Ruhe-Oase, sondern gleichzeitig der optimale Ausgangspunkt für Erkundungstouren durchs Meraner Land – zum Beispiel bei den beliebten Hauswanderungen und E-Bike Touren mit Bikeguide.

Die sportliche Außenanlage bietet dazu vier Tennisplätze mit Tennisschule und eigenem Trainer sowie einen traumhaften Infinity Außenpool – alles für Hotelgäste kostenlos. Und sollte das Wetter tatsächlich einmal nicht mitspielen im sonnigen Südtirol, entspannt man einfach bei kuscheligen 30°C im Panoramahallenbad, im Whirlpool oder der Saunawelt. Zusätzlich umfasst das All Inklusive-Angebot das reichhaltige Frühstücksbuffet, das Mittagessen mit kalten und warmen Gerichten aus der Showküche, hausgemachte Kuchen und italienisches Eis am Nachmittag, ein 5-Gang-Genießer-Wahlmenü am Abend sowie alle Getränke bis 23 Uhr. Mehr Urlaub geht nicht.

» taushof.com

All-in-Urlaub in Schenna

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer all inclusive für zwei Personen im Hotel Taushof.

Tel. 0 13 78 / 80 66 77 - Lösungswort: Taushof

Wellness-Oase in Bayern: Entspannung pur im Siebenquell am Weißenstädter See

Das Siebenquell GesundZeitResort bietet das „Rundum-glücklich-Paket“ für einen Wellnessurlaub. © hotel

Idyllisch am Weißenstädter See gelegen, bietet das Siebenquell GesundZeitResort den schönsten Platz für eine Auszeit im Norden Bayerns. Ein 4-Sterne-Superior Hotel mit sonnendurchflutetem Restaurant, Medical SPA, Fitness-Studio sowie eine direkt angebundene Therme sind unter dem Dach des Wellness- und Thermenresorts vereint.

Das malerische Fichtelgebirge bietet rundum neben Aktivitäten wie Wandern, Radeln oder Mountainbiken auch Orte der Ruhe und Stille. Zum Seele baumeln lassen lädt das Hotel mit hellen, modernen Zimmern und Suiten mit Balkon oder Terrasse ein. Wohlige Verwöhnmomente finden Wellnessliebhaber im Medical SPA bei entspannenden Massagen und orientalischen Badezeremonien im Hamam und Rasul. Die große Wasserwelt der Siebenquell Therme mit Poolbar und Liegewiese sowie die neun Saunen im Saunadorf versprechen Erholung pur.

Einzigartig ist die GesundZeitReise mit sieben weiteren Badelandschaften jahrtausendealter Badekulturen. Zum perfekten Tagesausklang nehmen Gäste in der Panoramalounge Platz und genießen den Sonnenuntergang über dem Weißenstädter See.

» siebenquell.com

Wellness-Oase in Bayern

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück, Nutzung der Siebenquell Therme, GesundZeitReise und des Fitness-Studios sowie Bademantel, Badetuch und Slipper für zwei Personen im Siebenquell GesundZeitResort.

Tel. 0 13 78 / 80 66 78 - Lösungswort: Siebenquell

Die Gewinner vom 3. Juni 2023: Regina Jeschonnek aus Waldeck (Thüringen), Bodo Lenz aus Detmold (Stockhausen), Anne Wagner aus Troisdorf (Oversum), Beatrix Melcher aus Eichenzell (Hitzacker) und Hildegard Gerber aus Sailauf (Achensee). Herzlichen Glückwunsch und einen schönen Urlaub!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

