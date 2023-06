Urlaub mal zwei in Weißenstadt am See: Verwöhn- und Gesundheitsurlaub im Vier-Sterne Hotel

Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Von: André Kaminski

Teilen

Das HNA Glückstelefon noch bis zum 7. Juli anrufen und gewinnen

Sommerspaß: Die Wasserachterbahn Poseidon garantiert erfrischenden Nervenkitzel. © Markus Leser

Perfekte Zeit für grenzenlose Abenteuer: Sommerurlaub im Europa-Park Erlebnis-Resort. Reiselust und Fernweh gehören zum Sommer wie Eiscreme und Sonnenbrille. Ganz gleich, ob man von einer kühlen Brise an nordischen Fjorden träumt oder sich am liebsten zwischen Palmen und türkisblauem Wasser entspannt - im Europa-Park Erlebnis-Resort ist immer die perfekte Zeit für Urlaub. Die 16 europäischen Themenbereiche laden zu einer atemberaubenden Reise über den Kontinent ein.

Mit über 100 Attraktionen und Shows, landestypischer Architektur und authentischer Küche ist Deutschlands größter Freizeitpark das ideale Ausflugsziel. Ob mit Babys, Kleinkindern oder achterbahnwütigen Teenagern: Der Europa-Park hält mit jeder Menge Action & Spaß Abenteuer für die gesamte Familie bereit und bietet zu jeder Jahreszeit außergewöhnliche Höhepunkte - egal, ob zu Saisonstart, Sommer, Halloween, Winter oder HALLOWinter.

Bequeme Anreise mit der Bahn: Mit dem EuroCityExpress Frankfurt-Mailand ist eine schnelle, bequeme und umweltfreundliche Anreise möglich. Zwei Mal täglich hält der Fernverkehrszug am Bahnhalt Ringsheim/Europa-Park und bietet Park-Besuchern aus dem Norden wie Süden eine attraktive Alternative zur Anreise mit dem eigenen Auto.

» europapark.de

Familienabenteuer im Europa-Park

Wir verlosen einen Aufenthalt für 4 Personen im Familienzimmer mit 2 x Übernachtung im 4**** Erlebnishotel des Europa-Park Resorts, reichhaltiges Frühstücksbuffet, 2 Tage Eintritt in den Europa-Park und Anreise mit der Deutschen Bahn ab Wunschbahnhof (einlösbar bis zum 30.09.23).

Tel. 0 13 78 / 80 66 70 - Lösungswort: Europa-Park

(Telemedia interactive GmbH; Neu! 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobil ebenfalls.)

Urlaub mal zwei in Weißenstadt am See: Verwöhn- und Gesundheitsurlaub im Vier-Sterne Hotel

Ankommen, Loslassen, Genießen – so lautet das Motto im Kurzentrum Weißenstadt, und das in traumhafter Lage. © Achim Thomae

Im Gesundheitshotel Weißenstadt, in Bayerns schönem Norden, genießen Urlauber Vier-Sterne Hotelkomfort und eine riesige Auswahl an Gesundheits- und Verwöhnanwendungen. In direkter Seelage erleben Gäste hier familiäres Ambiente, großzügige Zimmer und Suiten mit eigenem Balkon sowie schmackhafte Gaumenschmeichler in Restaurant, Bar und Café mit Aussicht. Das umliegende Fichtelgebirge will bei Wanderungen, Radtouren, Kunst- und Kulturveranstaltungen entdeckt werden. Oder man entspannt einfach in der großzügigen Sauna- und Badelandschaft mit ganzjährig beheiztem Außenbecken und Liegewiese. Rundum verwöhnen lassen kann man sich bei einer Kosmetik- oder Wellnessanwendung. Damit bietet das Hotel einen Rund-um-Verwöhnurlaub.

Urlaub für die Gesundheit gönnen sich Gäste bei einer der zahlreichen Therapien direkt im Haus. Diese können individuell hinzugebucht werden oder sind in den Arrangements bereits inkludiert. Das Angebot umfasst u. a. Massagen, Physiotherapie, Kältekammergänge, Kneipp-Güsse und Fangopackungen - perfekt, um nachhaltige Erholung zu finden und neue Kraft zu tanken.

» kurzentrum-weissenstadt.de

Verwöhnurlaub am See

Wir verlosen 3 Übernachtungen im Doppelzimmer Komfort für zwei Personen im Kurzentrum Weißenstadt inklusive Halbpension, Nutzung der Sauna- und Badelandschaft, Bademantel und Badetasche für den Aufenthalt, kostenfreier Tiefgaragenplatz sowie vielseitiges Unterhaltungs-, Gesundheits- und Aktivprogramm.

Tel. 0 13 78 / 80 66 71 - Lösungswort: Weißenstadt

(Telemedia interactive GmbH; Neu! 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobil ebenfalls.)

Zurücklehnen & genießen an der Elbe: Sonnige Auszeit im Parkhotel Hitzacker

Ob Wandern und Radeln oder einfach Schlemmen und Entspannen – das Parkhotel Hitzacker ist die passende Unterkunft. © Hotel

Weite, Ruhe und eine einzigartig schöne Natur machen die malerische Umgebung an der Elbe zum perfekten Ort, um im Sommer rundum zu entspannen und Kraft zu tanken. Und mittendrin in dieser herrlichen Landschaft lädt das gemütliche Parkhotel Hitzacker zum Genießen und Wohlfühlen ein.

In herrlicher Lage auf dem Hochufer der Elbe im Fachwerkstädtchen Hitzacker zwischen Hamburg und Berlin, ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue aktiv zu erkunden. Herrliche Radtouren auf dem Elbe- und Heideradweg, Fahrten mit dem Ausflugsschiff oder Spaziergänge an der Elbe, vorbei an funkelnden Auen, Stromarmen, kleinen Inseln und Wäldern bieten sich an.

Nach einem aktiven Tag lässt es sich in den behaglichen Zimmern und im Wellnessbereich des Hotels mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad sowie Beauty- und Massageangeboten bestens entspannen. Und auch die Kulinarik lässt keine Wünsche offen: Im Restaurant Pavillon und Wintergarten verwöhnen regionale und mediterrane Köstlichkeiten mit der passenden Weinbegleitung den Gaumen.



» parkhotel-hitzacker.de

Entspannung an der Elbe

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen im Parkhotel Hitzacker.

Tel. 0 13 78 / 80 66 72 - Lösungswort: Hitzacker

(Telemedia interactive GmbH; Neu! 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobil ebenfalls.)

Genuss und Wellness an der Mosel: Kurztrip ins beste Hotel der Moselstern-Gruppe im Winzerdorf Löf

Das Moselstern Parkhotel Krähennest in Löf liegt oberhalb der Mosel und gehört zu den besten Wellnesshotels an der gesamten Mosel. © Hotel

Ganz kurz mal raus für zwei bis drei Tage und dafür nicht mehr als 500 Kilometer fahren müssen. Die Moselstern Hotels machen es möglich. In puncto Entspannung und Genuss ist das Parkhotel Krähennest in Löf an der Terrassenmosel im Landkreis Mayen-Koblenz das beste Haus dieser privaten Hotelgruppe, die mittlerweile aus fünf Hotels besteht.

Für einen Kurzurlaub passt das 4-Sterne Haus perfekt, denn die 4500 Quadratmeter große „Mosel-Spa“-Wellness- und Fitnesswelt mit Innen- und Außenpools, Whirlpools und Poolbar, Fitness- und Cardiobereich, Panorama-Ruheräumen mit Blick auf die Mosel, Beauty- und Wellnesslounge für Medical Wellness, Ayurveda, Spa- und Paar-Anwendungen, großer Saunalandschaft, sonnigen Liegewiesen, Sandstrand mit Strandkörben und Ruheteich ist das Maß aller Dinge an der Mosel.

Tipp: Die „Mosel Relax-Tage“ mit zwei Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet, Begrüßungsgetränk, Teilkörpermassage, Nutzung Mosel-Spa sowie gepackter Wellnesstasche. Selbstverständlich ist auch der Parkplatz und das WLAN im gesamten Hotel ebenfalls inklusive.



» moselstern.de

Wellness an der Mosel

Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung des Mosel-Spa für zwei Personen im Moselstern Parkhotel Krähennest.

Tel. 0 13 78 / 80 66 73 - Lösungswort: Moselstern

(Telemedia interactive GmbH; Neu! 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobil ebenfalls.)

Erholung für Leib und Seele: Das Hotel Schöne Aussicht bietet ein malerisches Panorama

Entspannung garantiert: In der neuen Wellnesslandschaft des Hotels kann man sich wunderbar erholen. © Hotel

Wie das Hotel Schöne Aussicht zu seinem Namen kam, erklärt sich nach Ankunft von selbst. Umringt von dunklen Tannen ist das Panorama vom Hotel aus zu jeder Jahreszeit atemberaubend. Die frische Höhenluft des Schwarzwaldes lässt sofort Urlaubsstimmung aufkommen und nach der herzlichen Begrüßung an der Rezeption und mit Betreten des Zimmers auf Vier-Sterne-Niveau fühlt man sich gleich wie zuhause.

Spätestens nach der ersten Wanderung lädt das Restaurant zur Stärkung ein. Köstliche Speisen aus der Region, aber auch leckere internationale Gerichte machen die Auswahl nicht einfach. Sicher ist, dass jeder Teller mit viel Liebe und bester Qualität zubereitet und serviert wird. Dazu passend löscht ein frisch gezapftes Bier den Durst oder ein gutes Glas Wein umschmeichelt den Gaumen. Ein üppiges Frühstücksbuffet garantiert den gesunden Start in den nächsten Urlaubstag.

Ordentlich ins Schwitzen kommt man in der seit 2020 liebevoll neu gestalteten 970 Quadratmeter großen Wellnesslandschaft „Waldesruh“: Schwimmbad, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und die professionelle Massageabteilung bieten alles, was zum Auspowern sowie zum Entspannen benötigt wird.



» schoeneaussicht.com

Schwarzwald-Höhenluft schnuppern

Wir verlosen drei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Halbpension, einlösbar in der Vor- oder Nachsaison, einlösbar in der Vor- oder Nachsaison.

Tel. 0 13 78 / 80 66 74 - Lösungswort: Schöne Aussicht

(Telemedia interactive GmbH; Neu! 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobil ebenfalls.)

Die Gewinner vom 17. Juni 2023: Ursula Büttner aus Schloss Holte-Stukenbrock (Taushof), Christiane Seng aus Grünberg (Luisenhotels), Edgar Heinevetter aus Paderborn (Mühlhausen), Georg Sommer aus Seligenstadt (Siebenquell) und Andrea Lips aus Lemgo (Relaxa). Herzlichen Glückwunsch und einen schönen Urlaub!

Hinweis: Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter hna.de/ueber-uns/datenschutz.