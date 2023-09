Auto kollidiert mit Tram in Kassel: Fahrer verletzt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Unbekannter ist am Montag mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. © Friso Gentsch/dpa

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr bei einem Unfall auf der Wilhelmshöher Allee in Höhe des Autohauses Glinicke verletzt worden. Über die Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war der Mann in seinem Auto auf der Wilhelmshöher Allee stadtauswärts unterwegs. Er habe wohl in Höhe des Autohauses nach rechts in das Königstor abbiegen wollen. Dann sei er aber mit dem Auto nach links rübergezogen, wo er mit einer Straßenbahn kollidierte. Die Bahn sei in Richtung Wilhelmshöhe unterwegs gewesen.

In der Straßenbahn seien keine Fahrgäste verletzt worden. Der Autofahrer wurde mittlerweile von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit. Aktuell komme es wegen des Unfalls zu keinen größeren Behinderungen, so der Polizeisprecher. Es wird nachberichtet. (use)