Bahnen fahren derzeit nicht stadteinwärts

+ © Patrick Seeger/dpa In Kassel ist es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Tram gekommen. © Patrick Seeger/dpa

Auf der Frankfurter Straße ist es am Donnerstagnachmittag in Höhe des Hotels Gude in Niederzwehren zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram gekommen.