Auto von Güterzug erfasst: Fahrer aus Kassel schwer verletzt

37-Jähriger schwer verletzt

+ © Carsten Rehder/Archiv/dpa-avis In Kassel ist ein Pkw von einem Güterzug erfasst worden. © Carsten Rehder/Archiv/dpa-avis

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Kassel hat nach Zeugenangaben am Mittwochabend in Kassel-Nordshausen die geschlossene Schranke des Bahnübergangs in der Brückenhofstraße umfahren.