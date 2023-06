Sanierung der Südtangente: Autofahrer brauchen Geduld

Von: Florian Hagemann, Bastian Ludwig

Teilen

Im Berufsverkehr häufig überlastet: Auf der Druseltalstraße brauchen Autofahrer wegen der Baustelle auf der A 49 aktuell deutlich mehr Zeit. Gleiches gilt für die Kohlenstraße und die Konrad-Adenauer-Straße. © Andreas Fischer, Privat

Seit einem Monat ist die Sanierung der Kasseler Südtangente in vollem Gange. Während der Verkehr auf den Autobahnen recht gut läuft, kommt es auf den Alternativstrecken zu Staus.

Kassel – Mehr Verkehr als üblich, aber kein Chaos: So lautet das Zwischenfazit der Polizei zu den Auswirkungen der A 49-Baustelle auf das Stadtgebiet. Besonders im Berufsverkehr meiden viele Autofahrer den eingerichteten Autobahn-Kreisverkehr über A 44 und A 7. Dies sorgt immer wieder für Staus auf den Ausweichrouten: Belastet sind insbesondere Konrad-Adenauer-Straße, Druseltalstraße, Kohlenstraße, Frankfurter Straße und Altenbaunaer Straße.

Aber auch in Nordshausen und Bettenhausen ist spürbar, dass die Autofahrer die offizielle Umleitung nicht nutzen.

Die Einschätzung der Polizei deckt sich mit einer Auswertung des Mobilitätsdatenanbieters Tomtom. Daraus geht hervor, dass Autofahrer für ihre Wege in Kassel in den vergangenen Wochen zwar länger brauchten als üblich, aber es nur in Einzelfällen zu sehr starken Verzögerungen gekommen ist.

Im Durchschnitt brauchten Autofahrer laut Verkehrsdaten im Berufsverkehr morgens und nachmittags drei bis vier Minuten länger für eine Strecke von zehn Kilometern. Bei 20 Kilometern waren es sieben bis acht Minuten mehr. An einzelnen Tagen gab es aber auch deutliche Ausreißer nach oben.

Daniel Bollerhey aus Schauenburg-Martinhagen pendelt regelmäßig nach Kassel. Zunächst hatte er ebenfalls versucht, die Autobahnumleitung zu meiden. „Über die Druseltalstraße oder Niederzwehren habe ich aber wesentlich länger gebraucht, um in die Stadt zu kommen. Deshalb fahre ich nun wieder über die Autobahnen. Wenn man es schafft, relativ schnell auf die linke Spur zu kommen, dann geht es voran“, sagt Bollerhey. Zwar komme der Verkehr auf dem eingerichteten Autobahn-Kreisverkehr immer wieder ins Stocken, und die Strecke sei auch länger, aber dennoch sei er schneller als über die Nebenstrecken.

Bollerhey ist kein Einzelfall, wie auch Bernhard Klöpfel von der Autobahn GmbH festgestellt hat. Einige nutzten jetzt wieder die Autobahn, nachdem sie auf den Ausweichrouten länger unterwegs gewesen seien. Klöpfel appelliert an alle, sich zumindest zu überlegen, das Angebot, wie er es nennt, über die Autobahn anzunehmen.

Das wäre sicher auch im Sinne von Philipp Humburg, dem Ortsvorsteher des Kasseler Stadtteils Oberzwehren, der die Folgen der Südtangenten-Sanierung zu spüren bekommt. Für die Menschen im Stadtteil sorge das erhöhte Verkehrsaufkommen für eine starke Belastung. Humburg sagt: „Die Verkehrssituation kippt.“ Viele müssten zum Beispiel lange warten, um mit ihrem Fahrzeug überhaupt mal auf die volle Altenbaunaer Straße zu gelangen. Das Ganze: eine Geduldsprobe. Kritik übt Humburg etwa auch daran, dass es versäumt worden sei, den Pendlern ein Angebot zu machen durch einen attraktiveren Öffentlichen Personennahverkehr.

Ortswechsel. Auch Stephan Becker, Anwohner der Unterneustadt, sieht die Folgen für den innenstädtischen Verkehr kritisch. „Der Unterneustädter Kirchplatz war schon vorher ein neuralgischer Punkt, aber jetzt ist hier deutlich mehr los“, sagt Becker. Autofahrer brauchten auch viel Geduld. (Bastian Ludwig und Florian Hagemann)

Stephan Becker Anwohner © Privat

Daniel Bollerhey Pendler © Privat