Autofahrer kollidiert in Kassel mit Straßenbahn – Fahrer verletzt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein 59-Jähriger hatte bei der Kollision Glück im Unglück, doch sein Auto ist nicht zu gebrauchen. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wagen.

Kassel – Ein 59-jähriger Autofahrer aus Bad Wildungen ist am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr bei einem Unfall auf der Wilhelmshöher Allee in Höhe des Autohauses Glinicke in Kassel verletzt worden. Die Verletzungen seien leichter, der Mann wurde aber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war der Mann in seinem blauen Audi auf der Wilhelmshöher Allee stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Autohauses sei er nach links auf die Schienen gefahren, um möglicherweise zu wenden. Auf den Schienen kollidierte der Wagen mit einer Straßenbahn, die in Richtung Bad Wilhelmshöhe unterwegs gewesen ist.

Nur leichte Verletzung bei Kollision mit Straßenbahn in Kassel

In der Straßenbahn seien keine Fahrgäste verletzt worden. Der Autofahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit.

Nach dem Unfall sei es zu keinen größeren Behinderungen gekommen, so der Polizeisprecher. Die Bergung der Unfallstelle dauerte aber bis zum späten Nachmittag an. An dem Audi entstand Totalschaden, über die Schadenshöhe an der Bahn machte die Polizei noch keine Angaben. (use)

