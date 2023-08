41-jähriger Autofahrer verursacht Unfall mit 4 Promille in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagmittag einen Unfall in Kassel verursacht. © Rolf Vennenbernd

Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag mit 4 Promille Alkohol im Blut einen Unfall im Kasseler Stadtteil Wolfsanger-Hasenhecke verursacht, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Kassel - „Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke“, so die Polizeisprecherin. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Kassel war offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung gegen 12:20 Uhr in der Straße „Dessenborn“ auf gerader Strecke zu weit nach rechts gefahren, sodass er gegen einen geparkten Renault stieß. Durch die Kollision war an beiden Fahrzeugen ein Blechschaden von insgesamt rund 2.500 Euro entstanden.

Arzt entnahm eine Blutprobe

Der 41-Jährige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt, weshalb Rettungskräfte ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus brachten. Andere Verkehrsteilnehmer seien glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Da die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord bei dem Fahrer Alkoholgeruch vernommen hatte, veranlasste sie einen Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen. Dieser habe den hohen Wert von 4 Promille ergeben, weshalb dem Mann anschließend von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an, so die Polizeisprecherin. (use)