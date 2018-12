Autohaus Ostmann wird exklusiver CUPRA Specialist in der Region

Startschuss in eine neue Ära. Die Geburt einer neuen Marke: SEAT hat seine Performance-Abteilung CUPRA zu einer neuen und eigenständigen Hochleistungsmarke ausgebaut.

Eigene Identität für die PS-starken Modelle.

„Die Marke CUPRA soll weit mehr sein als die Leistungsspitze, sie soll vielmehr ein neues Markengefühl erzeugen“, so Geschäftsführer Reinhard Ostmann. CUPRA ist die Ableitung von "Cup Racer" und soll als Ausdruck für Sportlichkeit, Eleganz und Leistung stehen. Das Logo der neuen Marke, die in einander verschlungenen „C“ ergeben ein Dreieck, welches Dynamik gepaart mit Präzision ausstrahlt und gleichzeitig die Einzigartigkeit und Raffinesse der Marke darstellen soll.

Autohaus Ostmann: Startschuss in eine neue Ära. © © © © © © © © © © © © © © ©

CUPRA Exklusivität in der Region

Seit Anfang Dezember 2018 ist das Autohaus Ostmann exklusiver CUPRA Specialist in der Region und somit berechtigt limitierte CUPRA Sondermodelle anzubieten.

„In 2019 wird es einen exklusiven Autohaus Ostmann CUPRA Club geben, bei dem die Mitglieder attraktive Vorteile rund um die Marke CUPRA erhalten. Sei es beim Merchandising, Erstzugriff auf CUPRA Sondermodelle oder Einladungen auf CUPRA VIP Veranstaltungen“, so CUPRA-Master André Hofmann.

Am 19.01.2019 wird in Wolfhagen von 10 – 16 Uhr die Marke CUPRA allen Interessierten bei einer abwechslungsreichen Veranstaltung vorgestellt. Bei der Gelegenheit können alle Besucher die neu gestalteten SEAT Verkaufsräume gleich mit begutachten. Parallel findet in den Ostmann Häusern in Wolfhagen als auch in Niestetal, Bad Arolsen und Melsungen das ŠKODA Buffet mit Vorstellung der Modelle „Soleil“ sowie des Kodiaq RS statt.

Modernisierungsmaßnahmen im SEAT Autohaus Ostmann

Das Seat Autohaus am Standort Wolfhagen wurde Anfang August nach den neusten Gestaltungsrichtlinien umgebaut und Ende September fertiggestellt. Helle Farben und großzügige, lichtdurchflutete Räumlichkeiten lassen Besucher in eine Erlebniswelt eintauchen. Durch das neue Lichtkonzept wurde ein außergewöhnliches Ambiente inszeniert. Zusätzlich hat man Platz für den „CUPRA Corner“ geschaffen, den nur ein Exklusiv-Händler bekommen kann.

Sportliche Eleganz hat einen Namen – CUPRA Ateca

Mit einem eigenen Markenlogo und dem ersten Modell steht die Marke CUPRA nun in den Startlöchern. Das erste Modell ist der CUPRA Ateca mit seinen satten 300 PS*. Mit seinem unverwechselbaren Design und der schlichten Eleganz ist er ein absoluter Hingucker.

*Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 8,9; außerorts: 6,5; kombiniert: 7,4; CO₂-Emission kombiniert: 168 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen sowie Effizienzklassen finden Sie unter www.dat.de

Den CUPRA Ateca gibt es in sechs Farben und mit einem anspruchsvollen Interieur. Voll-LED Scheinwerfer, 360° Kamera, Navigationssystem und vieles mehr ergänzen dieses Modell. Die Motorisierung beläuft sich auf einen 2.0 TSI 7-Gang DSG Motor mit 300 PS* und Allradantrieb. Der Basispreis liegt bei 42.850 Euro. Optional sind diamantgeschnittenen 19 Zoll CUPRA R Leichtmetallrädern in Kupfer in Kombination mit einer BREMBO 4-Kolben-High-Performance-Bremsanlage erhältlich.

Lust auf die Marke CUPRA? Interessierte können sich jetzt im CUPRA Autohaus Ostmann ein eigenes Bild machen, sich beraten lassen oder eine Probefahrt mit dem CUPRA Ateca buchen.

Infos unter Autohaus Ostmann KG, Ippinghäuser Str. 10, 34466 Wolfhagen, Telefon: 05692 / 9876 -300, E-Mail: cupra@autohaus-ostmann.de,

www.autohaus-ostmann.de