Großer Familientag mit VW T-Cross Premiere in den Autohaus Ostmann Standorten Wolfhagen und Melsungen

Feiern Sie mit dem Autohaus Ostmann in Melsungen und Wolfhagen am 04.05.2019 von 10-16 Uhr den großen Familientag. Neben der spannenden Premiere des neuen VW T-Cross werden die Besucher durch ein buntes Rahmenprogramm begleitet.

Familientag mit Premiere in Wolfhagen und Melsungen

Am Autohaus Ostmann Standort Wolfhagen erwartet den Besucher ein kulinarischer Genuss. Bestehend aus frisch zubereiteter Paella (gemischt und vegetarisch) sowie selbstgemachten Tapas, darf auch eine Auswahl an leckeren Kuchen & Waffeln der Wolfhager Landfrauen nicht fehlen. Passend dazu wird eine original Ape mit Kaffeeköstlichkeiten von Herz & Bohne die Besucher dazu verwöhnen. Abgerundet wird die „Nachtischrunde“ mit Bauernhofeisvariationen aus der Region.

Erfrischend anders hingegen wird es an der Cocktail-Bar und den vielen weiteren alkoholfreien Getränken. Musikalisch wird es ab 10:30 Uhr interessant, denn die Big-Band Auftritte der Wilhelm-Filchner-Schule Wolfhagen sind in der Region mehr als bekannt. „Kleine Gäste“ können sich auf zwei spektakulären Hüpfburgen (Pirat Bälleshooter & Western Active Center) oder bei der Schnitzeljagd durchs Autohaus austoben. Ruhiger geht es dann beim Malwettbewerb mit Prämierung um 15:00 Uhr zu. Für die „größeren Gäste“ steht eine Fotobox in der man lustige Erinnerungsfotos machen kann bereit. Das Highlight aber dürfte das große Gewinnspiel mit Auslosung um ca. 15:15 Uhr sein, denn Besucher können dann ein Wellness-Wochenende inkl. T-Cross als Begleitung gewinnen.

Wer vom Fußball nicht genug bekommen kann, der sollte sich bis 12:30 mit seinem Team oder der ganzen Familie für das Menschenkicker-Turnier anmelden (Start 13 Uhr / Anzahl der Mannschaften ist begrenzt), denn es winken exklusive Preise. Außerdem gibt es „flauschige Besucher“ live vor Ort, die man sogar anfassen kann – Alpakas.

Auch am Autohaus Ostmann Standort in Melsungen hat man sich ein tolles Rahmenprogramm einfallen lassen. Die „kleinen Gäste“ erwartet ein bunter Mix bestehend aus einer XXL Hüpfburg, dem bekannten Toni Clowni mit Luftballonzoo und Kinderschminken sowie einem 10x10m großen Racing Bike Parcour. „Große Gäste“ können parallel beim Gewinnspiel mitmachen und wie in Wolfhagen als Hauptpreis ein Wellness-Wochenende inkl. T-Cross als Begleitung gewinnen. Alternativ kann man auch beim Glücksrad mit attraktiven Preisen selbiges versuchen. Für das leibliche Wohl sorgen frische Bratwürste & reichlich alkoholfreie Getränke.

Der neue T-Cross – ein Allrounder

Volkswagen bringt mit dem neuen T-Cross ein Crossover-Design auf den Markt mit mehr Freiraum durch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Durch ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit und einem großen Kofferraumvolumen ist er nahezu für jedes Abenteuer zu haben. Die prägnante Karosserie sorgt mit ihrer hohen Fahrdynamik stets für eine gute Figur in der Stadt und im Alltag. Die typische, schwarze Offroader-Beplankungen, die große Felgenauswahl sowie das neu designte Heck mit markanten Reflektorleisten und den LED-Rückleuchten, tragen zu dem frischen und neuem Look des T-Cross bei.

Individuelles Fahrzeug mit Ihrer persönlichen Note?

Dann wird Sie der T-Cross in seinen Ausstattungslinien Life, Style und R-Line begeistern. Selbst in der Basis Version bringt der T-Cross schon hilfreiche Extras und Assistenzsysteme wie z. B. der Front Assist, Spurhalte- und Ausparkassistent oder Volkswagen Connect mit. Die Ausstattungslinie „Life“ hebt sich unter anderem mit Multifunktionslenkrad und der Multifunktionsanzeige Plus ab. LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe und 17“- Leichtmetallfelgen bringt die Ausstattungslinie „Style“ serienmäßig mit. Die optionale „R-Line“ Ausstattung verleiht dem T-Cross mit markanten, sportlichen Features wie bestickten Veloursitze in Carbon-Optik und einem Außendesign in schwarz-hochglanz mehr Selbstbewusstsein.

Immer up-to-date sein?

Das Car-Net Paket mit dem optionalen Discover-Media hält Ihnen stets die Vorzüge des Internets bei der Fahrt wie z.B. Staumeldungen, freie Parkplätze oder Tankstellen-Preise bereit. Nutzen Sie die induktive Lademöglichkeit für Ihr Handy vorne im Ablagefach und USB-Anschlüsse im Fondbereich um das Aufladen von Tablets oder MP3-Playern zu erleichtern.

Für den neuen T-Cross stehen zunächst drei Benziner und zwei Dieselmotoren zur Wahl und ist als Einstiegsmodell ab 17.975 Euro erhältlich.

Weitere Infos erhalten über den VW T-Cross erhalten Sie vor Ort oder unter: