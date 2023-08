E-Autos im Parkhaus: Laut Betreibern keine erhöhte Brandgefahr

Von: Axel Schwarz

Brandschutz ist keine Frage des Auto-Antriebs: In der Tiefgarage unter dem Friedrichsplatz sind Elektrofahrzeuge ohne Einschränkung willkommen und finden dort unten auch sechs Ladepunkte vor. Archi © Axel Schwarz

Nach dem Frachter-Unglück im Wattenmeer äußern sich Betreiber von Parkhäusern und Tiefgaragen sowie die Feuerwehr in Kassel über die Sicherheitslage bei Elektroauto-Bränden.

Kassel – Der Brand eines Autofrachters im niederländischen Wattenmeer ist glimpflich ausgegangen, doch die Beinahe-Umweltkatastrophe hat das Thema in die Öffentlichkeit gerückt: Brennende Elektroautos sind nur schwer zu löschen. Immer mehr solcher Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Akkus als Antrieb sind auch auf Kassels Straßen unterwegs. Da fragt sich mancher, wie es um die Brandsicherheit in hiesigen Parkhäusern und Tiefgaragen bestellt ist.

Ein statistischer Blick zurück gibt erst mal Anlass zu Gelassenheit: Bei der Kasseler Berufsfeuerwehr sind bisher keine Fälle von brennenden E-Fahrzeugen bekannt. Auch die Betreiber wichtiger Kasseler Parkhäuser haben mit solchen Vorfällen bisher noch nicht zu tun gehabt, wie sie auf HNA-Anfrage sagten.

Auch gebe es mit Blick auf eine besondere Brandgefahr von E-Autos weder versicherungstechnisch noch baurechtlich spezielle Anforderungen, hieß es seitens der Kasseler Parkhausgesellschaft. Sie betreibt die große Tiefgarage unter dem Friedrichsplatz, wo es auch sechs Ladepunkte der Städtischen Werke für E-Autos gibt.

Die Stadt Kassel bestätigte diese Aussage: „Weder für die verbindliche Planung von Parkhäusern und Tiefgaragen, noch in den bauaufsichtlichen Bestimmungen gibt es bisher konkrete Regularien dazu“, sagte ein Sprecher. Man gehe analog zum Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft davon aus, dass durch Elektroautos keine erhöhte Brandgefahr besteht: „Laut Studienlage brennen sie deutlich weniger häufig als Verbrennungs- und Hybridmotoren. Es wird lediglich mehr über E-Auto-Brände berichtet.“

Die Sicherheit in Parkhäusern und Tiefgaragen hänge von der Konzeption des Brandschutzes dort ab und nicht von der Antriebsart der Fahrzeuge, die dort geparkt sind, sagte eine Sprecherin der Würzburger Stadtverkehrs-GmbH (SVG). Das ist einer der größten deutschen Parkraumbetreiber, in Kassel bewirtschaftet die SVG die vormals städtischen Parkhäuser an der Fünffensterstraße, an der Martinskirche und an der Jägerstraße. Weiterhin ist die Gesellschaft auch Dienstleister für die Parkhäuser vom Kaufhaus Galeria sowie im City-Point.

Die Brandschutzkonzepte in solchen Parkeinrichtungen seien „sehr umfangreich und müssen im Neubau und im Bestand gleichermaßen umgesetzt werden“, sagte die SVG-Sprecherin. Dazu gehörten etwa Brandmelde- und Sprinkleranlagen, Hydranten, Löschwasserleitungen und Brandschutztore.

Komme es in einer Tiefgarage zu einem Brand, dann sei die Bekämpfung für die Feuerwehren in solchen geschlossenen Anlagen wegen der hohen Temperaturen und der freigesetzten Rauchgase generell schwierig, gibt der Stadtsprecher die Einschätzung der Kasseler Berufsfeuerwehr wieder: „Das gilt für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor genauso wie für Elektrofahrzeuge.“

Wenn ein E-Auto in Brand gerate, gebe es auch keine besonderen Anforderungen an die Löschverfahren: „Die Feuerwehr setzt wie bei anderen Fahrzeugbränden Wasser als Löschmittel ein.“

ADAC sagt, warum das Löschen von brennenden E-Autos länger dauert

Nach Angaben des Automobilclubs ADAC gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Elektroautos mit oder ohne Unfalleinwirkung eher zum Brennen neigen als Autos mit Verbrennungsmotor. Unbegründet seien auch Bedenken mit Blick auf das Laden von E-Autos in Tiefgaragen, sofern die Ladepunkte fachmännisch installiert und gewartet wurden.

Dass sich ein Elektroauto ohne äußere Einwirkung oder wegen eines technischen Defekts selbst entzündet, sei extrem selten, so der ADAC. Sollte dennoch ein solches Fahrzeug einmal Feuer fangen, reiche es nicht, nur die äußeren Flammen etwa mit Löschschaum zu ersticken. Denn bei einem E-Auto-Brand werde die Energie vor allem im Innern des Akkus freigesetzt, wo der Brand wie bei einem Dominoeffekt von Teilzelle zu Teilzelle überspringt.

Um dies zu verhindern, helfe nur kühlen. Dazu müsse die Feuerwehr in der Regel sehr viel mehr Wasser als gewöhnlich einsetzen. Da das Wasser aber kaum ins Batteriegehäuse eindringen kann, dauere das Löschen eines E-Autos länger, erklärt der ADAC.