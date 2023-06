Autoversicherer richten Hagelschaden-Zentren in Kassel ein

Von: Barbara Will, Axel Schwarz

Mit viel Feingefühl gegen Dellen: Alle namhaften Autoversicherer organisieren im Raum Kassel jetzt die Abwicklung von Hagelschäden an Autos. Das © entstand in einem Hagelschadenszentrum von Axa. Foto: Thomas Wieck/dpa

Beim Hagelsturm am 22. Juni wurden Zehntausende Autos im Raum Kassel beschädigt. Jetzt organisieren viele Versicherer die Begutachtung und Reparatur an eigens eingerichteten Stützpunkten.

Kassel – Der schwere Hagel beim Unwetter am Donnerstag vorige Woche hat Tausende von Autos demoliert. Nun rücken Versicherer mit Dellen-Scannern und Sachverständigen an. In angemieteten Hallen werden die Schäden bei Sammelterminen begutachtet. Über die genauen Orte informieren die Versicherer erst bei Terminvergabe nach der Schadensmeldung, damit Geschädigte nicht zahlreich unangemeldet kommen – ohne Vereinbarung geht nichts.

So verfahren die größten Autoversicherer:

Die Allianz hat zwei Schadensstützpunkte im Kreis Kassel: In Bergshausen beginnt am heutigen Freitag die Begutachtung der Schäden, das Zentrum in Naumburg nimmt am Montag die Arbeit auf. Die Zentren sollen mindestens drei Wochen in Betrieb sein, sagte eine Allianz-Sprecherin. Bisher seien in Stadt und Kreis Kassel bereits 2700 Schäden gemeldet worden, doch noch immer kämen neue dazu.

In den Hallen können zehn Fahrzeuge parallel begutachtet werden. Die Versicherung bietet nach eigenen Angaben die Reparatur vor Ort an oder zahlt den Schaden per Online-Überweisung aus. „Damit unsere Kundinnen und Kunden während der Reparatur mobil bleiben, stehen E-Bikes und Mietwagen bereit“, sagte Lucie Bakker, Schadenvorständin der Allianz Versicherungs-AG. Ist der Wagen ein Totalschaden, kann er vor Ort verkauft werden.

Bisher rund 15.000 Autoschäden aus dem Raum Kassel sind der HUK Coburg nach deren Angaben im Zusammenhang mit dem Hagelsturm gemeldet worden. Um die vielen Fälle schnell abwickeln zu können, hat auch die HUK in Kassel eine gut erreichbare Sammelstelle eingerichtet, die laut einer Sprecherin nächste Woche ihre Arbeit aufnehmen soll: „Die ersten Wochen sind bereits terminiert.“ Solche Sammelstellen hätten sich schon bei anderen Unwetterereignissen bewährt, sagte die HUK-Sprecherin. Im Fall der Kasseler Hagelschäden sei man darauf eingerichtet, dass „noch eine größere Anzahl an Fahrzeugen bewältigt werden“ könne.

Der Versicherer VHV spricht von rund 1200 Meldungen mit Hagelschäden aus dem Ballungsgebiet Kassel seit dem 22. Juni. „Aktuell sind mehrere Termine für Sammelbesichtigungen im Juli geplant, um möglichst viele Fahrzeuge in kurzer Zeit zu sichten“, sagte eine Sprecherin. Dafür seien Hallen organisiert worden, die jeweils mehrere Besichtigungsplätze bieten. Auf der VHV-Website könne man Schäden online melden und auch einen Termin vereinbaren.

Das Hagelschadenzentrum des Versicherers Axa nimmt am Montag seine Arbeit in einer Halle in Lohfelden mit Sammelterminen auf. Die Assekuranz hatte Kunden in der Kasseler Region nach dem Unwetter angeschrieben. Axa geht nach Angaben einer Sprecherin von etwa 2000 Schäden in Kassel und Umgebung aus. Die Hälfte der Betroffenen habe bereits einen Gutachtertermin. Auch Axa lässt kleine Schäden gleich im Zentrum beheben oder leitet für Kunden, die auf die Reparatur verzichten, die Überweisung des Geldes in die Wege. Ist das Auto nicht mehr fahrbereit, kann ein Termin mit einer Werkstatt vereinbart werden, mit der Axa zusammenarbeitet. Sie holt den Wagen ab und bringt den Leihwagen mit.

Die LVM-Versicherung eröffnet zwei Hagelzentren in Kassel sowie drei weitere in Winterberg, Wolfhagen und Bad Wildungen, die ab dem kommenden Montag zur Verfügung stehen. In Kassel sind 17 Sachverständige und fünf Sachbearbeiter vor Ort. Auch hier werden Schäden vor Ort behoben. Die Zentren sollen nach Angaben der LVM mehrere Wochen geöffnet bleiben. Die Versicherung erwartet in Kassel mehrere Hundert Hagelschäden.