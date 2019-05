So werden alte Straßenbahnen in Kassel wieder fit gemacht für den Einsatz 

KVG modernisiert Trams für 1,1 Millionen Euro pro Bahn

+ © Dieter Schachtschneider Werkstatt: In der Halle des Betriebshofs Wilhelmhöhe unterzieht die KVG insgesamt 19 ihrer Straßenbahnen dem Retrofit-Programm. Im Vordergrund sind Teile der demontierten Antriebe zu sehen. Im Hintergrund sind die Bahnen aufgebockt. © Dieter Schachtschneider

Seit 2015 richtet die Kasseler Verkehrsgesellschaft ältere Trams so her, dass sie den Dienst wieder antreten können. In der Werkshalle der KVG investieren 80 Mitarbeiter viel Zeit in die Reparatur.