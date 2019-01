Ampel und Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Nach zwei Unfällen, bei denen die Verursacher die Flucht ergriffen haben, sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstagabend hat ein neongrünes Fahrzeug vor dem Bahnhof Wilhelmshöhe eine Fußgängerampel beschädigt.

Am Mittwochvormittag beschädigte ein Autotransporter im Vorbeifahren zwei geparkte Autos in der Radestraße (Forstfeld).

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz stand der beschädigte Mast der Fußgängerampel vor dem Bahnhof Wilhelmshöhe beim Eintreffen der Streife am Dienstag gegen 20 Uhr nur noch in einem Winkel von 45 Grad. Rundherum lagen mehrere Plastikteile, die die Polizisten der Ampel zuordnen konnten. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Vom verursachenden Fahrzeug waren lediglich neongrüner Lackspuren zurückgeblieben. Es dürfte sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben, möglicherweise um einen Bus.

Bei dem Unfall am Mittwoch in der Radestraße hatten Zeugen gegen 10.15 Uhr einen Kleinlaster, einen Autotransporter mit Anhänger, beobachtet, nach dessen Vorbeifahrt eines der beiden geparkten Autos noch sichtbar gewackelt haben soll. Der Fahrer war jedoch weiter in Richtung Forstfeldstraße gefahren. Auf dem Kleinlaster soll ein schwarzer Kleinwagen, möglicherweise ein VW Lupo, aufgeladen und der Anhänger unbeladen gewesen sein. An den im Bereich der Hausnummern 3 bis 9 geparkten Autos, einem VW Touran und einem Daihatsu Terios, war ein Gesamtschaden von 6000 Euro entstanden.

Hinweise: Tel. 05 61/9100