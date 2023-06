Autofahrerin nimmt Mann auf Pedelec in Kassel die Vorfahrt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer wurde bei einem Unfall am Sonntagabend in Kassel schwer verletzt. © Archiv

Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer wurde bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr in Bad Wilhelmshöhe schwer verletzt. Der Mann musste von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert werden.

Kassel - Eine Autofahrerin habe dem Mann, der von rechts gekommen sei, auf der Brabanter Straße/ Ecke Schlossteichstraße die Vorfahrt genommen, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Der Mann aus Kassel wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Ärzte nicht bestehen.

Mann wurde auf Motorhaube aufgeladen

Der schwere Unfall habe sich gegen 19.10 Uhr ereignet. Die 65-jährige Fahrerin eines VW sei auf der Brabanter Straße von der Wigandstraße kommend in Richtung Kurhausstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Schlossteichstraße missachtete die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des von rechts kommenden Pedelec-Fahrers, der auf die Motorhaube des Autos aufgeladen wurde und anschließend zu Boden stürzte.

Am Fahrrad des Mannes entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Mit rund 4000 Euro schlägt der Schaden am Fahrzeug der Frau aus Kassel zu Buche. Der Wagen wurde sichergestellt und von einem Abschleppwagen geborgen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizeisprecherin mit. (use)