Baustelle an der Druseltalstraße: Entlastung durch zweite Spur 

Baugrube für die Fernwärmerohre geschlossen

Hier geht es nur langsam voran: An der Druseltalstraße kam es zuletzt vermehrt zu Staus. Heute im Laufe des Tages soll die zweite Spur stadteinwärts wieder freigegeben werden.

An der Druseltalstraße in Bad Wilhelmshöhe kam es zuletzt vermehrt zu Staus. Am 24. Mai soll die zweite Spur stadteinwärts wieder freigegeben werden, sodass der Verkehr besser laufen wird.