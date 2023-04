Wie kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Kasseler Wasserspielen?

Wasserspiele in Kassel 2023: Alle Infos zum Event im Bergpark

Von: Marie Klement

Besuchermagnet: Die Wasserspiele starten immer im Mai. Mehrere Tausend Menschen kommen zu dem Spektakel im Bergpark. © Dieter Schachtschneider

Die Wasserspiele gehören zum Herzstück des Weltkulturerbes Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel. 2023 finden sie vom 1. Mai bis zum 3. Oktober statt.

Die Saison startete in der Vergangenheit immer mit mehreren Tausend Besuchern, die zum Auftakt in den Stadtteil Bad Wilhelmshöhe in Kassel kamen – dort befindet sich der berühmte Kasseler Bergpark. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Infos zu dem Spektakel im Bergpark im Überblick.

An welchen Terminen finden die Kasseler Wasserspiele 2023 statt?

Die Kasseler Wasserspiele finden vom 1. Mai bis 3. Oktober immer am Mittwoch, Sonntag und an den hessischen Feiertagen statt. Sie beginnen um 14.30 Uhr und dauern bis etwa 16 Uhr. Die einzelnen Stationen sind:

14.30 Uhr - Beginn an den barocken Kaskaden unterhalb des Herkules

15.05 Uhr - Steinhöfer Wasserfall

15.20 Uhr - Teufelsbrücke

15.30 Uhr - Aquädukt

15.45 Uhr - Große Fontäne im Schlossteich (bis etwa 16 Uhr)

Die Wege zu den einzelnen Stationen des Wassers sind im Bergpark Wilhelmshöhe auch ausgeschildert.

Die Kasseler Wasserspiele an den Kaskaden unterhalb des Herkules im Bergpark Wilhelmshöhe © Archivfoto: Pia Malmus/nh

Welche Sicherheitshinweise gibt es bei den Wasserspielen in Kassel?

Besucher können die Wasserspiele nur zu Fuß erleben. Talwärts müssen sie über 200 Höhenmeter überwinden. Trittsicherheit, festes Schuhwerk und körperliche Fitness sind laut Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) im Bergpark unerlässlich, denn die Wege sind zwar befestigt, aber nur bedingt barrierefrei. Und: Die Treppen an den Kaskaden haben kein Geländer.

Impressionen von den Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe Fotostrecke ansehen

Wann finden 2023 die beleuchteten Wasserspiele in Kassel statt?

Die beleuchteten Wasserspiele finden am 2. und 3. Juni 2023 statt. Das Wasser fließt dann wieder über die illuminierten Stationen Kaskaden, Teufelsbrücke, Aquädukt und Jussowtempel (der Steinhöfer Wasserfall ist nicht Teil der Inszenierung). Als sehenswerter Abschluss steigt es schließlich zu einer über 50 Meter hohen Fontäne auf. Der genaue Zeitplan:

Beginn am Herkules: 21.45 Uhr

Teufelsbrücke: 22.20 Uhr

Aquädukt und Penaeuskaskaden: 22.30 Uhr

Höhepunkt am Fontänenteich: 22.45 Uhr

Die beleuchteten Wasserspiele sind ein Vorgeschmack auf das Bergpark Leuchten, das vom 29. September bis 3. Oktober 2023 geplant ist.

Beim Bergpark-Leuchten soll sich der Bergpark fünf Tage lang in eine illuminierte Traumlandschaft mit Video- und animierten Lichtkunstinstallationen verwandeln. Höhepunkt sind dann die beliebten beleuchteten Wasserspiele, die mit einer farbenprächtigen Inszenierung geplant sind - und an zwei Tagen in Folge stattfinden sollen.

Die Highlights des Bergpark-Leuchtens sind laut Kassel Marketing:

Illuminierte Wasserläufe an zwei Tagen in Folge

Lichtkunstinstallationen internationaler Künstler an Land und auf dem Wasser

Großformatige Projektion einer Wasseranimation auf einer 200 Quadratmeter großen Wasserwand im Fontänenteich

3D-Videoprojektion auf die Front der Schlossfassade

Mehrminütige, bewegte Lichtprojektion am Herkules

Rahmenprogramm

Auch bei den beleuchteten Wasserspielen kann der Weg des Wassers zu Fuß nachgegangen werden. Dies passiert auf eigene Gefahr. Man sollte feste Schuhe und eine Taschenlampe dabei haben, denn die Wege im Park sind nicht beleuchtet und teilweise uneben.

Die beleuchteten Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe © Andreas Fischer

Wo parkt man bei den Wasserspielen in Kassel?

Um den Bergpark Wilhelmshöhe herum gibt es zwei Parkmöglichkeiten:

Der Parkplatz am Besucherzentrum Herkules. Er befindet sich am oberen Ende des Bergparks direkt hinter dem Herkules. Dazu folgt man der Ausschilderung zum Parkplatz "Herkules".

Der Parkplatz am Schloss Wilhelmshöhe, neben der Straßenbahnhaltestelle "Wilhelmshöhe". Dazu folgt man der Beschilderung zum Parkplatz "Bergpark Wilhelmshöhe". Der Parkplatz wurde im Jahr 2018 umgebaut.

Auf allen Parkplätzen wird an den Wasserspieltagen (Mittwoch, Sonntag und Feiertage) eine Parkgebühr erhoben.

Parkgebühren zu den Wasserspielen Autos 7 Euro Krafträder 5 Euro Kleinbusse und Wohnmobile 10 Euro (Das Ticket berechtigt nicht zur Übernachtung.) Reisebusse 20 Euro

Mit dem Parkschein kann man mit bis zu fünf Personen kostenlos die Linie 23 der KVG nutzen, die durch den Bergpark fährt. Verkauft wird das Ticket vom Aufsichtspersonal der Parkplätze am Schloss Wilhelmshöhe, am Herkules und an der Zufahrtsstraße zum Herkules (Kreisstraße 6).

Das Parkticket an Wasserspieltagen gilt außerdem als Multiticket für maximal 7 Personen in den Bussen und Bahnen der KVG.

Wenn Sie nach 15 Uhr anreisen, gilt die reduzierte Parkgebühr für die nicht Wasserspieltage*.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens zu den Wasserspielen empfehlen die Museumslandschaft Hessen Kassel und Kassel Marketing die Anreise zu den Kasseler Wasserspielen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Stadt Kassel veröffentlicht jeweils, wie viele Parkplätze belegt sind.

Wie kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Kasseler Wasserspielen?

Um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Anreise mit der Tramlinie 4 und der Buslinie 23: Von der Kasseler Innenstadt oder vom Bahnhof Wilhelmshöhe können Wasserspiel-Besucher die Straßenbahnlinie 4 bis zur Endhaltestelle Druseltal nutzen. Sonntags in der Zeit von 12 bis 15 Uhr und an allen Werktagen bis 20 Uhr fahren die Bahnen im 15-Minuten Takt. Außerhalb dieser Zeiten sind die Straßenbahnen im Halbstundentakt unterwegs. Vom Druseltal bringen die Busse 22 oder 23 die Besucher zum Herkules, wo die Wasserspiel beginnen.

Wichtig: Die Buslinie 23 ist nur an Wasserspieltagen im Einsatz ist. Die Linie 23 fährt zwischen 12 und 18 Uhr alle zehn bis 30 Minuten. Die Linie 22 verkehrt halbstündlich zwischen der Endhaltestelle Druseltal und dem Herkules.

Anreise mit der Tramlinie 1: Alternativ können Besucher mit der Straßenbahnlinie 1 bis zur Endhaltestelle Wilhelmshöhe (Park) fahren. Von dort bringt sie an Wasserspieltagen die Buslinie 23 über die Haltestelle Druseltal zum Herkules.

Abreise von den Wasserspielen: Nach dem Ende der Wasserspiele fahren die Buslinie 23 von der Haltestelle Wilhelmshöhe (Park) via Druseltal und die Linie 22 ab der Tram‐Endhaltestelle Druseltal bis zum Besucherparkplatz am Herkules. Die Straßenbahnlinie 1 fährt ab Wilhelmshöhe (Park) zum Bahnhof Wilhelmshöhe und in die Kasseler Innenstadt. Die Straßenbahnlinie 4 fährt vom Druseltal zum ICE‐Bahnhof und in die Stadtmitte.

Über kurzfristige Fahrplanänderungen Informationen in der NVV‐App. Individuelle Auskünfte gibt‘s am NVV‐Servicetelefon unter 0800−939−0800.

Sind die Wasserspiele in Kassel barrierefrei?

Da der Bergpark Wilhelmshöhe an einem Hang liegt und die Wege teilweise nicht vollständig befestigt sind, ist er für mobilitätseingeschränkte Personen in weiten Teilen nur eingeschränkt zugänglich. Eine Hilfsperson ist also nötig.

Besucher, die mobil eingeschränkt sind, können am Parkplatz „Wilhelmshöhe“ in den Bergparkshuttle umsteigen und bis zum Schloss oder zu den unteren Wasserspielstationen und zur Löwenburg fahren. Der Bergparkshuttle verbindet das Besucherzentrum Wilhelmshöhe mit dem Schloss, den unteren Wasserspielstationen und der Löwenburg.

Der Bus fährt von 10 bis 17 Uhr alle 15 bis 20 Minuten. Eine einfache Fahrt kostet 2 Euro pro Person. Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos mit. Zudem muss nicht zahlen, wer gehbehindert, außergewöhnlich gehbehindert, hilflos, gehörlos und blind ist. Einer von den zwei fahrenden Bussen ist behindertengerecht.

Muss man für die Wasserspiele in Kassel Eintritt bezahlen?

Die Wasserspiele in Kassel sind kostenlos. Auch für den Bergpark muss man keinen Eintritt bezahlen. Das gilt auch für die beleuchteten Wasserspiele. Kostenpflichtig sind lediglich die Parkplätze am Bergpark Wilhelmshöhe und der Eintritt ins Schloss Wilhelmshöhe und in den Weißensteinflügel.

Gab es wegen Corona überhaupt keine Wasserspiele in Kassel?

Corona hat für die längste Unterbrechung bei den Wasserspielen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesorgt. Allerdings: Auch wenn es wegen der Pandemie 2020 und 2021 keine offiziellen Termine für die Wasserspiele gab, waren sie nie komplett außer Betrieb. Bei Testläufen wurden die seit 300 Jahren unveränderten Abläufe überprüft. Das ist auch für die Natur im Park wichtig. Entlang der Wasserspiele haben sich Pflanzen und Tiere angesiedelt, die regelmäßig Wasser brauchen.

Wie funktionieren die Wasserspiele in Kassel?

Die Kasseler Wasserspiele funktionieren ganz ohne Pumpen noch genauso wie vor 300 Jahren, als sie entstanden sind.

Zunächst sammelt sich das Wasser in einem Reservoir, dem sogenannten Sichelbachteich. Von dort fließt es durch ein kompliziertes Geflecht aus Rohren in den Feuerlöschteich hinter dem Herkules. Wie das genau funktioniert, zeigen wir im Video:

An den Kaskaden unterhalb des Herkules gibt es insgesamt sechs Schieber, die nacheinander geöffnet werden. So fließt das Wasser immer weiter in verschiedene Becken die Kaskaden hinab.

Auch das Wasser für die sogenannten romantischen Wasserspiele - der Weg über den Steinhöfer Wasserfall bis zur großen Fontäne am Schloss Wilhelmshöhe - wird zunächst in verschiedenen Becken gesammelt. Auch hier gibt es Schieber, die das Wasser an bestimmten Stellen durchlassen oder erst einmal stoppen.

Am Schluss herrscht in den Rohren durch das gestaute Wasser ein so hoher Druck, dass das Wasser in einer 50 Meter hohen Fontäne nach oben schießt. Den genauen Ablauf erklären wir im Video:

Geschichte der Kasseler Wasserspiele

Wasser spielt im Bergpark Wilhelmshöhe bereits von Anfang an eine große Rolle. Die barocke Parkanlage entstand unter Landgraf Karl ab dem Ende des 17. Jahrhunderts. Unter Karls Regierung entstanden auch die barocken Kasseler Wasserspiele, die 1714 der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Als barocke Wasserspiele werden die Kaskaden unterhalb des Herkules bezeichnet. Damit ist dieser Teil der Wasserspiele tatsächlich ein paar Jahre älter als der 1717 gebaute Herkules. 2017 wurde er 300 Jahre alt.

Im späten 18. Jahrhundert wurde der Park unter Landgraf Wilhelm XI, später Kurfürst Wilhelm I, im Stil des englischen Landschaftsgartens erweitert. Auch den Wasserspielen wurden neue Stationen entsprechend des englischen Gartenstils hinzugefügt.

Das war zum Beispiel der Fontänenteich, der das Ende der Wasserspiele bildet. Auch die Teufelsbrücke, der Steinhöfer Wasserfall und das Aquädukt wurden entworfen und gebaut. Sie bilden heute die sogenannten romantischen Wasserspiele. Die Kasseler Wasserspiele bekamen damit die Form, die sie heute noch haben.

Im Jahr 1823 wurde schließlich noch der sogenannte Neue Wasserfall in die Wasserspiele eingebunden. Dieser ist aber im Zweiten Weltkrieg so stark beschädigt worden, dass er danach nicht mehr genutzt wurde.

Seit 2013 ist der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, und damit auch die Kasseler Wasserspiele, UNESCO-Weltkulturerbe.

*) Parkpreise an Tagen ohne Wasserspielen:

An nicht Wasserspieltagen gelten ganzjährig von 6 bis 23 Uhr folgende Parkgebühren:

Die ersten 30 Minuten sind gebührenfrei

2 Stunden 2 Euro (Mindestgebühr)

4 Stunden 3 Euro

Tagesgebühr 4 Euro

Bei Abgabe des Ticketabrisses an einer Museumskasse am Tag der Ausstellung erhalten Sie ermäßigten Eintritt in ein MHK‐Museum. Alternativ können Gäste den Abschnitt in einer MHK‐Gastronomie einreichen und bekommen einen Gutschein für kostenfreies Parken beim nächsten Besuch (ab einem Mindestverzehr von 15 Euro).