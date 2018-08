Milky Chance und Co. müssen umziehen: Open-Air-Konzerte in Kassel verlegt

Müssen aus Sicherheitsgründen umziehen: Milky Chance treten am 17. August an der Messe Kassel auf.

Kassel. Die Open-Air-Konzerte von Milky Chance, Max Giesinger und Wincent Weiss werden aus Sicherheitsgründen verlegt. Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit.

Die Konzerte werden vom Schlosspark an die Messe in Kassel verlegt. Am Mittwochabend haben die Veranstalter der Konzerte, sowie auch die Band Milky Chance die Verlegung des Veranstaltungsortes auf Facebook bekanntgegeben. Die Termine 16. und 17. August bleiben aber bestehen. Auch die Tickets bleiben gültig.

"Leider müssen wir unser geplantes Milky Chance & Friends Open Air in Kassel vom Schlosspark auf das Messegelände umziehen. Grund dafür ist die extreme Hitze und Trockenheit - wir und die örtlichen Behörden möchten kein Risiko eines Waldbrandes eingehen", schreiben Clemens und Philipp auf ihrer Facebookseite.

Von Seiten der Veranstalter wird die Verlegung wie folgt erklärt: "Durch die anhaltende Hitzewelle und der damit verbundenen Trockenheit herrscht in Kassel die Waldbrand Gefahrenlage A. Die Nähe zum Bergpark, an dem das Schlosshotel Wilhelmshöhe liegt, erlaubt es nicht, die Konzerte dort stattfinden zu lassen."

Ursprünglich sollten die Konzerte am 16. und 17. August im Schlosspark Wilhelmhöhe stattfinden. Im Juni wurde bereits das Konzert der Band Broilers auf das Messegelände verlegt.