Es wird noch enger: Seit Montag nur noch eine Spur auf Bertha-von-Suttner-Straße befahrbar 

Hoffentlich gibt es am Ende mehr Fußgängerüberwege. Bis jetzt is es nämlich so, dass jemand, der die Druseltalstraße auf der Nordseite herunterkommt und die Südseite erreichen will, erst auf Grün warten muss, um die Bertha-von-Suttner-Straße zu überqueren. Dann kann man erst die Druseltalstraße in Richtung Süden erreichen. Leider gibt es auf der Westseite der Kreuzung nämlich keine Fußgänger- oder Radfahrerampel. Das vermindert den Antrieb, sich immer Regelkonform zu verhalten, da Fußgänger und Radfahrer stark benachteiligt werden.