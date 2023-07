Finaltag bei den Wilhelmshöhe Open: Andrew Paulsons Passierschläge und ein Schreckmoment

So jubelt der Sieger der Wilhelmshöhe Open: der Tscheche Andrew Paulson. © Dieter Schachtschneider

Tschechische Tennisspieler prägten die 24. Auflage der Wilhelmshöhe Open. In Einzel und Doppel waren Spieler aus dem Nachbarland erfolgreich.

Kassel – An einem Wochenende, an dem die ungesetzte Tschechin Marketa Vondrousova in Wimbledon triumphierte, sorgten auch Tennis spielende Landsleute in Kassel für positive Schlagzeilen. Im Einzel-Finale setzte sich der Prager Andrew Paulson klar mit 6:4, 6:2 gegen den brasilianischen Linkshänder Daniel Dutra da Silva durch. In der mehr als 20-jährigen Turniergeschichte der Wilhelmshöhe Open ist er der fünfte Tscheche, der auf den Prinzenplätzen den Sieg davonträgt. Während der Woche in Kassel blieb er ohne Satzverlust. In der Vorschlussrunde am Samstag war ihm ein deutliches 6:1, 6:4 gegen den Belgier Buvaysar Gadamauri gelungen.



Im Doppel hatten bereits am späten Samstagnachmittag Jiri Barnat und Patrik Rikl ihre Klasse unter Beweis gestellt und gegen Murkel Dellien aus Bolivien und Stefan Latinovic aus Serbien 6:4, 6:4 gewonnen.



Das Einzelfinale am gestrigen Sonntag sahen 800 Zuschauer auf der Anlage des gastgebenden KTC Bad Wilhelmshöhe.

Der Spielbericht

Was einmal klappt, klappt nicht selten auch ein zweites Mal. Auf das Finale der Wilhelmshöhe Open gemünzt, heißt das: Zweimal konterte der Tscheche Andrew Paulson einen Stopp des Brasilianers Daniel Dutra da Silva mit einem fantastischen kurz cross gespielten Passierschlag. Diese Aktionen brachten dem 21-Jährigen zwar auch insgesamt nur zwei Punkte ein, es zeigte aber die hohe Qualität im Spiel des Pragers, der sich letztlich verdient den Sieg beim Kasseler Tennisturnier sicherte.

„Es war eine tolle Woche. Im Finale war ich zunächst etwas nervös“, sagte Paulson hinterher. Für ihn entscheidend im Endspiel: „Meine Aufschläge und meine Vorhand. Ich habe nicht gewartet, Druck zu machen.“ Übrigens: Dass er keinen typischen tschechischen Namen hat, hat einen einfachen Grund: Einer seiner Vorfahren stammt aus den USA.

Zu Beginn der Begegnung machte der 14 Jahre ältere Südamerikaner den etwas besseren Eindruck und packte auch einige sehenswerte Schläge aus. Mit zunehmender Dauer des Matches wurde das Spiel des Tschechen aber druckvoller – er zwang seinen Kontrahenten auf dem Center Court wiederholt zu leichten Fehlern. Und Paulsons Aufschläge waren für da Silva nur schwer zu retournieren. Dazu passte, dass er bei eigenem Aufschlag keinen Gegenpunkt zuließ und zu null auf 5:3 stellte.

Einen Schreckmoment gab es aber auch für Paulson. Nach einem spektakulären Halbvolley – beim Stand von 5:4 – zum 15:0 brauchte er medizinische Unterstützung. Ihm war etwas die Luft weggeblieben. Nach kurzer Behandlung ging es aber weiter – und der erste Satz an den 1,93 Meter langen Youngster.

Im zweiten Durchgang kam nicht mehr wirklich Spannung auf. Die Ballwechsel wurden zwar teilweise länger. Paulson, seit dieser Saison in der 2. Bundesliga für den TC Augsburg im Einsatz, offenbarte aber kaum Schwächen. Er entschied so manche Rally von der Grundlinie zu seinen Gunsten. Durch einen Doppelfehler da Silvas erhöhte die Nummer 428 der Weltrangliste seinen Vorsprung auf 4:1.

Nach etwas mehr als 1:20 Stunden stand der Sieger fest: Mit einer knallharten Vorhand machte Paulson den 6:4, 6:2-Erfolg perfekt. „Es war mein erster Start in Kassel. Ich hoffe, es war nicht mein letzter“, stellte Paulson schmunzelnd fest. Er darf sich über umgerechnet 3200 Euro und 25 Weltranglistenpunkte freuen. Die Siegerehrung nahm der langjährige Turnierdirektor Eberhard Engelmann vor.

Trotz der Finalniederlage zog der unterlegene Dutra da Silva, nach 2017 zum zweiten Mal am Fuß des Bergparks im Einsatz, ein positives Fazit. „Die Zeit in Kassel war wie zu Hause zu sein“, sagte der 35-Jährige nach seinem zweiten Gastspiel in Kassel. Ein dickes Lob hatte der Mann aus Sao Paulo auch für den Gewinner parat: „Andrew hat die ganze Woche super Tennis gespielt.“ Das galt auch für diesen Sonntag. (Björn Mahr)