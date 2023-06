Großer Waldbrand bei Kassel: Feuer unter Kontrolle - Löscheinsatz dauerte bis in die Abendstunden

Behinderungen Richtung Herkules

+ © Feuerwehr Kassel Das Feuer hat sich in einer 2000 Quadratmeter großen Fichtenschonung ausgebreitet. Ein Löschhubschrauber ist im Einsatz. © Feuerwehr Kassel

Zwischen Kassel und Habichtswald brennt eine große Waldfläche. Die Straße Richtung Herkules ist gesperrt. 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Kassel – Zwischen Kassel und Habichtswald gab es am Samstag einen Waldbrand. Das Feuer hatte sich in einer 2000 Quadratmeter großen Fichtenschonung ausgebreitet. Laut Polizei brannte zunächst eine 400 Quadratmeter große Fläche zwischen Herbsthäuschen und Golfplatz. Der Brand weitere sich dann auf 3000 Quadratmeter aus. Die Versorgung mit Löschwasser gestaltete sich schwierig, so dass der Brand lange nicht unter Kontrolle war.

Gegen 16 Uhr hieß es von der Leitstelle, das Feuer sei unter Kontrolle, so dass keine weiteren Kräfte nachalarmiert werden mussten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Samstagabendstunden. Zudem sollte eine Schneise in den Wald geschlagen werden, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Vor Ort sagte ein Feuerwehrsprecher, es habe sich um einen mittelgroßen Brand gehandelt, der zum Glück nach bisherigen Erkenntnissen relativ glimpflich ausgegangen sei.

Besucher der Beleuchteten Wasserspiele am Abend müssen im Bereich der Ehlener Straße mit Behinderungen rechnen. Die Straße zwischen Habichtswald und Kassel ist weiter vollgesperrt. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren. Aufgrund des guten Wetters sind ohnehin aktuell viele Ausflügler im Habichtswald unterwegs. Wie lange die Sperrung noch dauert ist unklar.

Die Busse der Linie 22 fahren laut einem KVG-Sprecher bis Neuholland und drehen dann wieder um. Autos mit dem Ziel Herkules werden Richtung Innenstadt zurückgeleitet. Auch der Golfplatz ist aktuell nicht zu erreichen.

+ Zwischen Kassel und Habichtswald brannte am Samstag der Wald. © Dieter Schachtschneider

Auch ein Polizeihubschrauber aus Südhessen war im Einsatz, der den Brand und die Glutnester von oben bekämpfte.

Weil es in der Nähe des Waldstücks nicht ausreichend Hydranten gab, mussten die Feuerwehren mit ihren Tanklastwagen im Pendelverkehr Wasser aus innerstädtischen Hydranten pumpen und zur Einsatzstelle bringen. Es wurden kilometerweise Schläuche durch den Wald bis zum Brand verlegt.

Im Einsatz waren neben der Kasseler Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kassel auch die Feuerwehren aus Baunatal, Wolfhagen und Schauenburg. Insgesamt waren laut Feuerwehr 100 Einsatzkräfte am Brandort im Einsatz. (Kathrin Meyer und Claudia Feser)