Herrliches Wetter zum Auftakt der Wasserspiel-Saison 2019 im Kasseler Bergpark

Mehrere tausend Menschen haben den Saisonstart der Kasseler Wasserspiele im Unesco-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe am Mittwochnachmittag live miterlebt.

Darunter waren auch viele Frauen, Männer und Kinder, die das Spektakel zum ersten Mal beobachtet haben. Denn über den Verlauf des Wassers mussten sie noch einiges lernen. Als das erste Wasser pünktlich um 14.30 Uhr an den Kaskaden herunterlief, mutmaßten Besucher, die sich am Fontänenteich aufhielten, dass es wohl doch nur eine Sache von Minuten sein könne, bis die große Fontäne aufsteigt. Weit gefehlt. Wer die Wasserspiele genießen möchte, muss Geduld mitbringen. Und am besten gut zu Fuß unterwegs sein. Viele Menschen aus Kassel hatten sich zu Fuß in den Bergpark bis hoch zum Herkules begeben, um das Wasser über die Kaskaden, den Steinhöfer Wasserfall, die Teufelsbrücke, das Aquädukt bis zur Großen Fontäne zu begleiten.

Wer nicht viel gehen wollte, ruhte sich am Schloss aus, um dort das große Finale um 15.45 Uhr mit "Ahs" und "Ohs" zu sehen.

Nicht wenige Menschen nutzten den Maifeiertag, um auf der Wiese vor dem Schloss zu picknicken. Getränke und Speisen wurden in Bollerwagen transportiert.

Auch der Besucherparkplatz Wilhelmshöhe, der umgebaut worden ist, wurde von den Besuchern gut genutzt. Hier gab es zwar kurze Wartezeiten, aber keine chaotischen Verhältnisse.

