Junge nach Kollision mit Auto in Kassel gesucht

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizeisucht einen Jungen, er bei einem Unfall auf der Hugo-Preuß-Straße wohl verletzt worden ist. © Carsten Rehder / dpa

Ein Junge auf einem Fahrrad ist am Sonntag gegen 12.15 Uhr mit einem Auto auf der Hugo-Preuß-Straße in Bad Wilhelmshöhe zusammengestoßen.

Kassel - Das Kind war dabei wohl verletzt worden, nach einem kurzen Gespräch aber weitergefahren, so Polizeisprecher Matthias Mänz. Die Polizei bittet zur Klärung des Falls und des Verletzungsbildes um Hinweise auf den Jungen.

Der Autofahrer, ein 63-Jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz, habe angegeben, dass er mit seinem VW Touran auf der Druseltalstraße, vom Bergpark kommend in Richtung Stadtmitte, unterwegs gewesen sei. An der Einmündung zur Hugo-Preuß-Straße sei er nach links in diese Straße abgebogen. Dort habe er dann den von links kommenden jungen Fahrradfahrer bemerkt, der die Fahrbahn überquerte und schließlich mit dem Auto zusammenstieß. Der Junge war im Bereich des linken Kotflügels gegen den Wagen gestoßen und seitlich an diesem runtergerutscht. Nach dem Sturz und einem kurzen Gespräch habe er sich jedoch auf sein Rad gesetzt und war weggefahren. Das Kind soll am Schienbein geblutet haben. An dem Touran waren die Windschutzscheibe und der Kotflügel beschädigt worden.

Beschreibung: Der Junge ist 12 bis 13 Jahre alt, blond, etwa 1,50 Meter groß, schlank, mitteleuropäisches Aussehen, helle Augen, braun gebrannt, olivgrünes T-Shirt, kurze beige Sporthose, neongelbe Barfußschuhe, weißer Helm, weißes Mountainbike. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)