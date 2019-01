Kassel: Bewohner am Mulang ärgert Kritik an verdichteter Bebauung

Werner Kördel ärgert sich. Seit einem Monat wohnt er mit seiner Frau in einer der Neubauten auf dem Gelände des ehemaligen Burgfeld-Krankenhauses am Mulang. Ihn stören Kritiker solcher Bauprojekte.

„Wer bezahlbaren Wohnraum will, der muss auch mit verdichteter Bebauung leben“, sagt er. Die Ortsvorsteherin Anja Lipschik (Grüne) hatte das Projekt als überdimensioniert kritisiert und auch aus der Nachbarschaft gab es nicht viel Gegenliebe.

Die Geschichte ist prototypisch für viele Wohnungsbauprojekte in Kassel: Auf der einen Seite gibt es einen großen Bedarf an Wohnungen, auf der anderen Seite gibt es Nachbarn, die sich daran stören, dass große Komplexe vor der eigenen Haustüre entstehen und so letzte Grünflächen verschwinden lassen.

Das Ehepaar Kördel hatte sein Einfamilienhaus in Kaufungen verkauft, um zur Miete in eine der 35 Neubauwohnungen an der Wigandstraße einzuziehen. Ein Bekannter hatte die Wohnung gekauft und vermietet diese nun an die Kördels. Für das Paar kam die Gelegenheit wie gerufen. „Nun müssen wir uns nicht mehr um ein großes Haus mit Garten kümmern“, sagt Kördel. Zudem gibt es einen Fahrstuhl, der die Wohnung auch im Alter problemlos erreichbar macht.

Mulang: 11 Euro Miete pro Quadratmeter

Für Kördel ist es eine einfache Rechnung: Hätte der Investor Kanada Bau auf dem Grundstück weniger Häuser gebaut, wäre das Wohnen darin noch teurer geworden. Schließlich müsse sich die Investition rechnen. Der Abriss der Klinik und die hohen Grundstückspreise verteuerten derartige Projekte. Kördels zahlen 11 Euro Miete pro Quadratmeter.

„Ich fühle mich hier wohl“, sagt der Mieter. Und auch für die Nachbarn sei der Blick auf die Stadtvillen sicher nicht schlechter als der auf das alte Krankenhaus, das vorher dort stand.

Viele Mulang-Bewohner sehen das anders. Dazu zählt Dorothea Lenkitsch-Gnädinger: „Das Grundstück ist für diese Villen-Lage viel zu dicht bebaut. Das entspricht nicht dem Charakter der umliegenden Bebauung“, sagt die Anwohnerin. Verdichtung sei notwendig, zum Beispiel in der Innenstadt, aber dies gelte nicht für alle Wohnlagen.

Widerspruch gegen Bauprojekt am Mulang

Auch Hardy Fischer ist Gegner des Bauprojekts. Er hatte sogar Widerspruch eingelegt. „Die Häuser widersprechen der gültigen Gestaltungssatzung für den Mulang. Sie sind zu groß und stehen zu dicht“, sagt Fischer. Die Stadt habe sich über ihre Regeln hinweggesetzt. Der Ortsbeirat hatte seinerzeit parteiübergreifend gegen die Neubauten gestimmt – nur die Ortsvorsteherin hatte sich enthalten.

Stadtbaurat Christof Nolda hält das Projekt indes für ein „gelungenes Beispiel für Innenentwicklung“. Es sei viel Augenmerk auf die Qualität der Freiflächen und der Architektur gelegt worden. Innenentwicklung sei „oberstes Prinzip“ bei der Schaffung von Wohnungen.

