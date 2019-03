Kasseler Seniorin in Wohnung überfallen: Der Täter warf ihr ein Tuch über den Kopf 

Eine Kasseler Seniorin ist am Samstagvormittag in ihrer Wohnung ausgeraubt worden. Der Täter hatte der Frau ein Tuch über den Kopf geworfen. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Großer Schreck für eine betagte Seniorin in Kassel: Die Frau wurde am Samstagvormittag von einem Unbekannten in ihrer Wohnung in Wilhelmshöhe überfallen. Der Täter erbeutete einen kleineren Betrag an Bargeld.

Laut Polizei hatte er gegen 10.30 Uhr, in dem Mehrfamilienhaus an der Ecke Wilhemshöher Allee/Kunoldstraße geklingelt. Als die Frau die Tür öffnete, warf der Mann ihr ein Tuch über den Kopf und hielt es so fest, dass sie nichts sehen konnte. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Die Frau blieb unverletzt.

Den Mann beschrieb sie so:

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß

er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent

Die Polizisten des Kommissariats 35 suchen nun nach Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise unter 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Bier ereignete sich die Tat: