Macht es Wiskandt wie einst Struffi? Fragen und Antworten zu den Wilhelmshöhe Open

Von: Maximilian Bülau

Sie freuen sich auf die Wilhelmshöhe Open 2023: (von links) Niklas Nebelung, 2. Vorsitzender des KTC Bad Wilhelmshöhe, Eberhard Engelmann, Turnierdirektor, Gerd Fabricius, Geschäftsführer Peugeot Glinicke, Thorsten Döring, Vertriebsleiter Peugeot Glinicke, Sandra Wiegmann, Direktorin IntercityHotel Kassel und Max Wiskandt, Spieler des KTC Bad Wilhelmshöhe. © Dieter Schachtschneider

Ein sportlicher Höhepunkt jagt in Kassel bald den nächsten.

Kassel – Denn einen Tag nach Abschluss der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft im Auestadion beginnen auf den Prinzenplätzen des KTC Bad Wilhelmshöhe am Fuß des Bergparks die Wilhelmshöhe Open, das qualitativ hochwertigste Tennis-Turnier der Region – Fragen und Antworten.

Wann wird gespielt?

Auftakt ist am Montag, 10. Juli. An diesem Tag und am Dienstag wird die Qualifikation ausgetragen – alle Matches finden auf der Anlage des KTC Bad Wilhelmshöhe statt. Am Dienstag finden dann auch die ersten Matches der ersten Runde im Einzel und Doppel statt. Das Finale im Doppel wird am Samstag, 15. Juli, ausgetragen, das Endspiel im Einzel am Sonntag.

Wer ist dabei?

Im vergangenen Jahr war mit dem Italiener Thomas Fabbiano der höchstgesetzte Spieler in der Geschichte des Turniers am Start. Fabbiano war damals die Nummer 174 der Welt. In diesem Jahr ist der Argentinier Juan Battista Torres (21 Jahre alt) als Nummer 302 der Weltrangliste der Bestgesetzte. Ihm folgen Javier Barranco Cosano (24 Jahre alt, Spanien, Nummer 336) und Murkel Dellien (25, Bolivien, Nummer 340). Ein Blick auf die gesetzten Spieler lässt auf jeden Fall ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld mit engen Matches erwarten.

Aus lokaler Sicht freut sich Turnierdirektor Eberhard Engelmann, dass mit Max Wiskandt ein Spieler des KTC Bad Wilhelmshöhe eine Wildcard des Hessischen Tennis-Verbandes bekommen hat. „Danke, dass das geklappt hat. Ich bin motiviert. Hoffentlich bleibt es nicht nur bei der Teilnahme. Ich möchte Matches gewinnen“, sagt Wiskandt. Engelhard gibt als Motivationsschub mit: „Jan-Lennard Struff hat bei uns seinen ersten Weltranglistenpunkt eingesammelt. Das wäre doch was.“ Dafür müsste Wiskandt ins Achtelfinale einziehen. Der Sieger bekommt 25 Punkte.

Was ist neu?

Nicht neu ist, dass alle Matches auch im Internet über den Anbieter „Sportradar TV“ auf der Webseite des Klubs wilhelmshoehe-open.de zu sehen sind. Neu ist dagegen der Kids Day mit Hüpfburg und Kinderschminken am Freitag der Turnierwoche. Bereits am Dienstag ist Ladies Day – freien Eintritt für alle Frauen und ein Prosecco gratis gibt es da. Das Catering wird in diesem Jahr von Yannick Klütsch übernommen, der das Kasseler Imbisscafé „Yannis Deli“ führt. Am Mittwoch findet der traditionelle Empfang der Stadt Kassel mit dem scheidenden Oberbürgermeister Christian Geselle statt, Donnerstag der Abend für Spieler und Sponsoren.

Was kosten die Tickets?

Neu ist in diesem Jahr auch, dass Tickets über den Anbieter Eventim zu kaufen sind. An der Tageskasse ist es nun auch möglich, mit Karte zu bezahlen. Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, die Qualifikation ist ebenfalls kostenfrei zu sehen. Tageskarten gibt es von Dienstag bis Freitag für zehn Euro, am Samstag und Sonntag für 20 Euro. Eine Dauerkarte kostet 35 Euro. Rund 200 Tickets sind bereits weg.

Und war’s das dann mit Spitzentennis?

Nein, denn Ende Juli beginnt für den KTC auch die Premiere in der Hessenliga. Vom 17. bis zum 23. Juli findet zudem ein ITF-Turnier in Uslar statt. (Maximilian Bülau)