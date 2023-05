Rollator im Kasseler Bahnhof Wilhelmshöhe gestohlen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbekannte haben einen Rollator im Bahnhof Wilhelmshöhe gestohlen. © Jörg Conrad/instagram.com/kassel_impressionen/

Den Rollator einer 55-jährigen Frau aus Kassel haben Unbekannte am Montagnachmittag an der Wendeltreppe in der Bahnhofshalle in Bad Wilhelmshöhe gestohlen.

Kassel - Dort hatte die Frau den Rollator deponiert, während sie im Obergeschoss bei der Bahnhofsmission ihr Mittagessen einnahm, so Klaus Arend, Sprecher der Bundespolizei.

Nachdem die Frau den Diebstahl am Nachmittag gegen 16 Uhr bemerkte, erstattete sie Strafanzeige. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise: Tel. 0561/81616-0. (use)