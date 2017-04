Es wird wieder geplanscht: Saniertes Freibad Wilhelmshöhe ist wieder offen

Sonne strahlte zum Auftakt

+ Sind im Freibad „groß geworden“: Die Schwestern Angelika (links) und Julia Froh.

Kassel. Das Freibad in Bad Wilhelmshöhe ist am Sonntag nach seiner Sanierung mit einer Feier eröffnet worden. Am 1. Mai öffnet das Bad für alle Gäste um 9 Uhr.