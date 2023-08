„Schmierfink“ verletzt Bahnmitarbeiter im Kasseler Bahnhof Wilhelmshöhe

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Warteraum auf Rädern: Die Bahn stellte gestern einen „Aufenthaltszug“ auf Gleis 2 des Wilhelmshöher Bahnhofs zur Verfügung. © Siemon

Ein 54-jähriger Bahnmitarbeiter ist am Freitagmorgen durch einen unbekannten Mann im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verletzt worden.

Kassel - Der Bedienstete habe gegen 5 Uhr den Unbekannten erwischt, der mit einem Edding-Stift eine Mauer beschmiert habe, so Klaus Arend, Sprecher der Bundespolizei. „Als der 54-Jährige den Schmierfinken auf die Tat ansprach, ging der auf den Bahnmitarbeiter los und verpasste ihm einen Kopfstoß.“ Anschließend sei der Mann geflüchtet.

Der Bahnmitarbeiter erlitt durch die Attacke eine Schwellung im Gesicht und musste anschließend ärztlich behandelt werden.

Beschreibung: Der hager wirkende Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen sein. Er war bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einer dunklen Jacke und einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck. Zudem soll er einen schwarzen Rucksack mit sich getragen haben.

Hinweise auf den Täter an die Bundespolizei in Kassel unter Tel. 0561/81616-0. (use)