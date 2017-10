Sturmtief Xavier sorgt für Chaos am ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe

Kassel. Ein Bahnhof im Ausnahmezustand: Die Folgen des Sturms in Norddeutschland schlagen gerade mit voller Wucht auf den ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe durch.

Aktualisiert um 19.50 Uhr. Eine vierstellige Anzahl an Menschen bevölkert den Bahnhof, weil die Gleise Richtung Göttingen nicht befahren werden können. Es herrscht riesige Verwirrung.

Außerdem gibt es riesige Schlangen bis hinunter zu den Gleisen. Sie alle kommen nicht weiter, weil im Norden Bahntrassen und Oberleitungen beschädigt sind. Taxen gibt es nicht mehr, Mietwagen sollen ebenfalls ausgebucht sein.

Hilfe und Service: Die Deutsche Bahn hat zwei Hotelzüge bereitgestellt, in denen die Fahrgäste mit Kaffee und alkoholfreien Getränken versorgt werden. Auch eine behelfsmäßige Übernachtung ist in den Zügen möglich, so ein Bahnsprecher. Denn noch ist nicht absehbar, ob heute noch Züge in Richtung Niedersachsen fahren. Die Bahn hat sämtliches Personal am Bahnhof im Einsatz, um den Reisenden zu helfen.