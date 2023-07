Bitteres Ende und Marathon-Match: Vor Beginn der Wilhelmshöhe Open ein Blick auf frühere Turniere in Kassel

Von: Björn Mahr

Siegte 2008 im Doppel: Dustin Brown (links, hier mit Partner Stefan Seifert). ARCHI © Dieter Schachtschneider

Am Montag beginnen die Wilhelmshöhe Open. Wir blicken auf frühere Turniere der traditonsreichen Tennis-Veranstaltung in Kassel.

Kassel – Die Tennisfans der Region freuen sich auf die kommende Woche. Denn auf den Prinzenplätzen des KTC Bad Wilhelmshöhe werden von Montag bis zum darauffolgenden Sonntag die Wilhelmshöhe Open ausgetragen – ein Wettbewerb der ITF World Tour. Seit 1998 ist er unter diesem Namen im Turnierkalender zu finden. Zuvor wurde am Fuß des Bergparks noch um den Warsteiner Grand Prix gekämpft. Bevor am Montag die Qualifikation beginnt, blicken wir auf besondere Spiele und Momente bei dieser traditionsreichen Veranstaltung.

Das schmerzhafte Ende

Im Juli 2015 hatte der Düsseldorfer Peter Torebko die Chance, seinen Vorjahressieg zu wiederholen. Im Finale gegen den Spanier Oriol Roca verdrehte er sich aber beim Stand von 1:3 und 15:15 das linke Knie. Zwar unternahm er nach Behandlungspause noch einen Versuch, die Partie fortzusetzen, kurz darauf war aber beim 1:4 Schluss. „Das war bitter. Peter war der Publikumsliebling“, erinnert sich Turnierdirektor Eberhard Engelmann. Nach nicht einmal einer halben Stunde war das Endspiel beendet.

Verletzt: Titelverteidiger Peter Torebko musste 2015 früh aufgeben. ARCHI © Dieter Schachtshncier

Das Marathon-Match

In der langen Historie sind packende Dreisatz-Begegnungen keine Seltenheit. Besonders in Erinnerung geblieben ist ein Halbfinale des Jahres 2001. Der spätere Gewinner Mike Scheidweiler aus Luxemburg und der Stuttgarter Michael Berrer lieferten sich über fast drei Stunden ein erbittertes Duell, ehe der Deutsche mit 7:6 (8:6), 2:6 und 5:7 das Nachsehen hatte. Scheidweiler trotzte dabei den Krämpfen. „Beide Spieler konnten danach nicht mehr laufen“, sagt Michael Küppers, inzwischen Organisationsleiter bei den Wilhelmshöhe Open, rückblickend.

Die Moraings

Die aus Mülheim an der Ruhr stammende Familie Moraing prägte das Turnier über viele Jahre. Zunächst waren die Brüder Peter und Heiner Moraing, beides schon Wimbledon-Teilnehmer, an der Burgfeldstraße im Einsatz – Peter stand 1992 sogar im Finale. Später mischten deren Söhne Oscar und Mats in Wilhelmshöhe mit. Mats Moraing gewann 2017 im Doppel. Unvergessen ist aber auch, wie Peter und Heiner auf ihren Harleys an den Plätzen vorfuhren.

Die Camper

Zwar steht den Teilnehmern der Wilhelmshöhe Open auch eine Unterbringung im Hotel zu, zwei später sehr bekannte Profis gingen aber einen anderen Weg. Der Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown wohnte während des Turniers in seinem Kleinbus, und der Schweizer Stan Wawrinka bevorzugte das Leben in seinem Campingwagen. Übrigens: Wawrinka gehört zu den Wilhelmshöe-Open-Teilnehmern, die es in der Weltrangliste bis fast an die Spitze geschafft haben. Der Eidgenosse erreichte genauso wie Nikolai Davydenko Platz drei, jeweils bis auf Rang fünf in der ATP-Weltrangliste stießen Rainer Schüttler (Korbach) und Fernando Gonzalez (Chile) vor.

Der Neu-Kasseler

Zwischen 2000 und 2005 war der Österreicher Marko Neunteibl auf der ATP-Tour unterwegs und feierte Erfolge bei Future-Turnieren. Im Jahr 2003 schlug er in Wilhelmshöhe auf und scheiterte erst im Endspiel am Tschechen Petr Kralert. Seine Eindrücke von Kassel waren so positiv, dass die Fuldastadt längst zu seiner neuen Heimat geworden war. Heute ist er Coach beim TC 31 Kassel.

Der lange Tag

Als es an der Burgfeldstraße noch um den Warsteiner Grand Prix ging, wurden Herren- und Damen-Sieger ermittelt. Im Jahr 1993 benötigten die Besucher gutes Sitzfleisch. Denn nach dem Endspiel der Damen, das bereits erst in drei Durchgängen entschieden wurde, war es noch spannender im Finale der Herren. Der 6:2, 6:7, 6:4-Erfolg des Russen Igor Kornienko gegen den Schweden Andres Vysand stand erst in den späteren Abendstunden fest. „Das war eine Herausforderung für die Zuschauer“, sagt Küppers. „Viele haben lange ausgehaart.“

Hinweis: Besucher haben für die Qualifikations-Spiele am Montag freien Eintritt. Karten für die weiteren Tage gibt es im Vorverkauf bei Eventim. (Björn Mahr)