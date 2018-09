Leichtsinn und Überschätzung führen zum Tod - Zahl der Badetoten in Hessen dramatisch gestiegen

Seen und Flüsse sind Unfallschwerpunkte

+ © Archiv: Malmus Archivfoto: Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sprang 2011 ein Mann in die Fulda und ertrank. Das Bild zeigt ein Boot des DLRG auf der Suche nach dem Mann. © Archiv: Malmus

Kassel/Frankfurt. Die Zahl der in Hessens Seen, Flüssen und Schwimmbädern ums Leben gekommenen Menschen ist in diesem Jahr enorm gestiegen. Erst Ende August starb ein Mann in der Fulda in Kassel.