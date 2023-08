Wegen Großbaustelle in Kassel: Straßenbahnen klettern über die Schienen

KVG hat wieder Spezialweichen in Kassel im Einsatz

+ © Andreas Fischer Über Verbindungsschienen: Die stadteinwärts fahrenden Straßenbahnen wechseln kurz hinter der Haltestelle Katzensprung mithilfe einer Kletterweiche das Gleis. © Andreas Fischer

Wer meint, dass eine Straßenbahn nur rollen, fahren, bremsen und bimmeln kann, der irrt. Die Kasseler Trams können auch klettern. Zurzeit klettern sie im Stadtteil Wesertor: Auf der Großbaustelle am Altmarkt, wo die Gleise erneuert werden, wurde nun nahe der Haltestelle Katzensprung eine mobile Auflegeweiche verlegt, über die die stadteinwärts fahrenden Straßenbahnen aufs andere Gleis wechseln können.

Wesertor – Die Fachleute nennen dies: Die Straßenbahn klettert aufs andere Gleis. Damit erspart sich die KVG teuren Schienenersatzverkehr, auch weil das sehr personalintensiv wäre, teilt Pressesprecherin Heidi Hamdad mit. Ein Schienenersatzverkehr sei lediglich zwischen den Haltestellen Katzensprung und Am Stern nötig. Dort bringt ein Bus die Fahrgäste von einer Tramhaltestelle zur nächsten.

Die KVG hat vor einigen Jahren vier Kletterweichen gekauft, für insgesamt rund 350 000 Euro, teilt Marco Flecke, Fachbereichsleiter für die Instandhaltung der Verkehrsanlagen, mit. Das sei keine Standard-Ausrüstung für Verkehrsbetriebe, weshalb es immer wieder Anfragen aus ganz Deutschland gebe. Zuletzt waren zwei Kasseler Kletterweichen in Köln im Einsatz: Die Kölner Verkehrsbetriebe hatten sie gemietet.

Die Kasseler Weichen können nicht in jeder Stadt eingesetzt werden, denn es gibt verschiedene Spurweiten. In Köln und Kassel fahren die Straßenbahnen auf der Regelspurbreite 1435, was einem Nennmaß von 1435 Millimeter zwischen den Innenkanten der Schienenköpfe entspricht.

Der Aufbau einer solchen Kletterweiche ist auch für die Straßenbahnfahrer etwas Besonderes, die die Strecke nur in Schrittgeschwindigkeit und ohne Passagiere passieren dürfen. Die 32 Meter lange Kletterweiche ist an vier Punkten fixiert, am Anfang und am Ende, der Rest liegt locker auf dem Gleisbereich und ermöglicht so den Spurwechsel.

Die aufgelegte Stahl-Schiene ist einem mächtigen Gewicht ausgesetzt: Pro Stunde fahren zwölf Straßenbahnen mit einem Leergewicht von rund 40 Tonnen darüber. Zweimal täglich müssen Mitarbeiter der KVG die Kletterschiene kontrollieren: Die Verschraubungen müssen nachgezogen werden, weil sich die Schienenverbindungen lockern können. Außerdem werden das Zungenbett und die Stelleinheit regelmäßig gesäubert.

In der Nacht zum 14. August wird die Kletterweiche im Wesertor wieder abgebaut. Im Herbst kommen die nächsten Kletterschienen noch ein paar Mal zum Einsatz, zum Beispiel bei den Gleisbauarbeiten am Auestadion (Oktober) und am Betriebshof Wilhelmshöhe (November), kündigt Pressesprecherin Heidi Hamdad an. (Claudia Feser)