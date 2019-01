Ganzheitliche Präventionsgedanken – mehr Balance – als Chance für alle!

Das ist auch der Grund, warum die Balance Gesundheitszentren ganzheitlich alle nötigen und fachlichen Kompetenzen zu einer eigenständigen Gesundheitsentwicklung unter einem Dach vereinen. Von individuellem Fitness- und Gesundheitstraining, Krankengymnastik an Geräten über Reha Sport Angeboten, Physiotherapie, einer Heilpraktiker Praxis und zahlreichen von Krankenkassen refinanzierten Präventionskursen bietet das Balance für jede Herausforderung und jeden Geschmack das passende Bewegungs- und Entspannungspaket. Zahlreiche Gruppensport- und Firmenfitnessprogramme, innovative Trendsportarten, unterschiedlichste Entspannungsangebote, Personaltraining und Kooperationspartner für das ganzheitliche betriebliche Gesundheitsmanagement kombiniert der innovative Qualitätsanbieter in Kassel. Eine Kosmetikabteilung und die Natursaunalandschaft runden das ganzheitliche Balance Wohlfühlpaket ab.

Inhaber und Vorreiter Jürgen Beute gilt seit Jahren als Visionär und Botschafter für ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben bis ins hohe Alter. Seine wichtigste Botschaft in allen Aktivitäten rund um einen ausgeglichenen Lebensstil teilt er sowohl mit Dr. Kurt Mosetter als auch mit Rainer Jöhnk und zahlreichen Therapeuten und Experten innerhalb seines deutschlandweiten Gesundheitsnetzwerkes: „Wir können selbst aktiv werden!“

„Egal, ob für Kinder oder Menschen in Altersheimen – Bewegung und eine an natürliche Bedürfnisse angepasste Ernährung aktivieren die Energiekraftwerke im Körper (Mitochondrien) und stärken die Regeneration. Eines der wesentlichen Ungleichgewichte unserer industrialisierten Gesellschaft besteht in der Aufnahme großer Mengen schlechter Kohlenhydrate in Form von Zucker- und Mehlprodukten. In der Verbindung mit Bewegungsmangel und Stress entwickelt sich hieraus meist über Jahre hinweg eine Energieversorgungsstörung der Zellen, die wesentlich verantwortlich für die Entstehung der meisten Zivilisationskrankheiten ist.